Автопром Євросоюзу може постраждати через військове машинобудування

Європейська програма оборонної промисловості (скорочено EDIP) докорінно змінює спосіб функціонування промисловості в Європі. Про це пише autopro.hu.

В окремих секторах автомобільної галузі такий підхід викликає занепокоєння, оскільки регулювання за проєктом EDIP надає пріоритет військовій промисловості над цивільним сектором. Такий варіант переваги створює серйозну загрозу для німецької автомобільної та машинобудівної галузі.

До нової доктрини спонукала агресія РФ

Європейський Союз прискорив зміцнення оборонної промисловості після російсько-української війни. ЕС взявся за прискорене зміцнення оборонної промисловості.

Європейська програма оборонної промисловості EDIP спрямована не тільки розширення та фінансування військово-промислових потужностей, але й за регламентом надає Єврокомісії втручання у цивільні ланцюги постачань у кризовій ситуації.

У разі настання часу "Х"

EDIP дозволяє Комісії надавати пріоритет військовій промисловості у разі кризи постачання так званих продуктів подвійного використання. До них належать, наприклад, напівпровідники, рідкісноземельні метали або спеціальні електронні компоненти, що використовуються в оборонній, автомобільній та машинобудівній промисловості.

В арміях Європи зросла кількість ревізій боєготовності техніки та виведення її на полігони для перевірки реального технічного стану та навичок екіпажів

Експерти кажуть, що для цього не потрібен прямий військовий конфлікт. Достатньо, якщо буде дефіцит критично важливої сировини чи компонента. Наприклад, нещодавно виникли перебої з постачанням рідкісноземельних металів, що змусило цивільну промисловість скоротити виробництво.

Комісія має право зобов'язати

Згідно з новим регламентом, Комісія може зобов'язати постачальників виконувати їхні замовлення на благо військової промисловості. Якщо компанія не виконує замовлення, у крайніх випадках їй можуть загрожувати штрафи.

Згідно з юридичними тлумаченнями, цивільні клієнти в таких випадках не обов'язково мають право вимагати компенсації.

Як це поєднується з правовим полем

Німецькі автовиробники зараз оцінюють потенційний вплив цього регулювання. У випадку напівпровідників та інших ключових компонентів у попередні роки вже існувала жорстка конкуренція між окремими галузями промисловості.

Кількість польових навчань у Європі зросла, акцент робиться на логістиці та випробуванні техніки, значна частина якої вибраковується для негайної заміни новими й більш сучасними зразками

За нормальних обставин це не є проблемою, оскільки обсяг військової промисловості значно менший, ніж автомобільної. Однак прискорений цикл озброєнь може швидко змінити попит.

Юристи стверджують, що EDIP надає Європейському Союзу новий політичний простір для маневру. Регламент дозволяє Комісії втручатися в промислові процеси держав-членів, навіть без національних надзвичайних заходів, якщо Рада ЄС оголошує так звану кризу постачань.

На терезах є "за" і "проти"

З одного боку прихильники стверджують, що це регулювання слід використовувати лише як крайній захід, за суворих умов, і воно не забезпечить тривалих переваг для військової промисловості.

З іншого боку, як показує аналіз, критики побоюються, що цивільні галузі промисловості, включаючи автомобільну та машинобудівну, можуть опинитися в серйозних труднощах у разі потенційної кризи.

Усі виробничі потужності Rheinmetall уже завантажено, йде пошук нових промислових зон в цивільному секторі автовиробництва ЄС для виготовлення колісних машин різних типів та розмірних груп