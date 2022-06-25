Автомобіль у ХХІ столітті – не лише транспорт, а й місце, де люди проводять чималу частину свого життя. Тому не дивно, що у продажу є побутові електроприлади з живленням напругою 12 вольт. Але щоб від розетки підкурювача живився… душ! Невже це справді для купання?

Як не дивно, подібні гаджети відомі автомобілістам ще з ХХ століття. Шоферська електробритва, вентилятор для салону, пилосос для прибирання в інтер’єрі, насос для миття кузова… Така і подібна техніка випускалося під живлення 12 вольт ще тоді, коли навіть розетки підкурювача були не на всіх машинах.

У різних комплектах застосовуються душ-розпилювач садового або домашнього типу

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Автомобільний душ представляє собою фактично комплект з кількох стандартних елементів:

Занурюваний насос живленням 12 В;

Шланг довжиною 4 – 5 м;

Дріт довжиною 2 – 2,5 м з штепселем або “крокодилами”;

Душ;

Кронштейн з присоскою для розпилювача (не завжди).

Нинішній автомобільний душ, який продається на багатьох інтернет-майданчиках (ціна 800 – 1200 грн.), по суті є сучасним виконанням аналогічного пристрою піввікової давнини. Але завдяки кільком вдосконаленням тепер це універсальний пристрій, що буде в нагоді у кількох ситуаціях.

Автомобільний душ випускається для живлення від мереж 12 В або 24 В (для магістральних вантажівок). Підключення – через підкурювач або “крокодилами”.

Помити машину . Ми ставим на перше місце саме цю функцію як найбільш реальну за нинішніх умов. Душ подає струмінь або кілька струменів води (не високого тиску!) на кузов та на губку – немає змоги часто нахилятися до відра.

Прийняти душ . Чесно кажучи, за сьогоднішнього розвитку придорожньої інфраструктури непросто уявити ситуацію, коли людина схоче купатися просто неба біля машини. І тем не менш, деякі моделі автодушу містять навіть кронштейн-присоску для фіксації розпилювача на певній висоті – тобто, на кузові авто.

Полити грядку. Потреба полити щось на клумбі м’яким розпиленим струменем час від часу виникає в дачників та квіткарів – і автомобільна “дощова установка” буде тут у нагоді.

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Накачати воду з великої ємності. У хазяйновитих громадян час від часу може виникати потреба набрати воду з великої ємності (цистерни, бочки, природньої водойми) до каністри. При продуктивності насосу 20–30 л за хвилину це буде дуже зручно зробити саме такою душовою установкою. Деякі моделі насосів забезпечують подання води при висоті стовпа води до 6 м, тобто можуть забирати воду навіть з неглибокого колодязя.

При виборі автомобільного душу зверніть увагу на габарити насоса. Точніше, важливим може бути його діаметр, тому що тонкі моделі (від 38 мм) можуть бути занурені не лише у відро, а й у каністру. В якій, як відомо, найзручніше перевозити рідини в автомобілі.

Кран-ручка на самому душі дає змогу економити воду та оперувати зі струменем, не відволікаючись до відра або іншої ємності з водою.

Насамкінець нагадаємо, що насос споживає певну потужність – порядку 80-90 Вт (7 – 8 ампер при 12 вольтах), тобто як дві галогенові лампи ближнього світла. І відповідно, на кілька годин поспіль до автомобільного акумулятора підключати його не варто – батарея може сісти і машину не вдасться завести. Та й чесно кажучи, є великі сумніви, що більшість насосів подібного типу витримає понад годину роботи без перерви на охолодження.

Помпу (на фото Pump) малого діаметру можна занурити у каністру. Кронштейн (Stand) з гачком або присоскою дає змогу зафіксувати душ на потрібній висоті – наприклад, на машині.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ви вагаєтесь щодо купівлі подібного електродушу, можемо нагадати вам про користь миття автомобіля з проточною водою. Наскільки часто ви будете купатися під ним, це одне, а ось самостійна мийка авто – це інше. На перший погляд, машина, помита виключно ”з відра”, і машина, помита за допомогою струменя води, матимуть однаковий вигляд. Але вода, що протікає під губкою, несе з собою абразивні частинки забруднень, які залишають на фарбі мікроподряпини. Якщо під час мийки терти по кузову губкою з малою кількістю води, поступово машина стане матовою, передчасно втративши глянець лакофарбового покриття. Щедре подання води у зону миття допомагає зберегти заводський блиск.

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