Автомобіль у ХХІ столітті – не лише транспорт, а й місце, де люди проводять чималу частину свого життя. Тому не дивно, що у продажу є побутові електроприлади з живленням напругою 12 вольт. Але щоб від розетки підкурювача живився… душ! Невже це справді для купання?
Як не дивно, подібні гаджети відомі автомобілістам ще з ХХ століття. Шоферська електробритва, вентилятор для салону, пилосос для прибирання в інтер’єрі, насос для миття кузова… Така і подібна техніка випускалося під живлення 12 вольт ще тоді, коли навіть розетки підкурювача були не на всіх машинах.
У різних комплектах застосовуються душ-розпилювач садового або домашнього типу
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Автомобільний душ представляє собою фактично комплект з кількох стандартних елементів:
- Занурюваний насос живленням 12 В;
- Шланг довжиною 4 – 5 м;
- Дріт довжиною 2 – 2,5 м з штепселем або “крокодилами”;
- Душ;
- Кронштейн з присоскою для розпилювача (не завжди).
Нинішній автомобільний душ, який продається на багатьох інтернет-майданчиках (ціна 800 – 1200 грн.), по суті є сучасним виконанням аналогічного пристрою піввікової давнини. Але завдяки кільком вдосконаленням тепер це універсальний пристрій, що буде в нагоді у кількох ситуаціях.
Автомобільний душ випускається для живлення від мереж 12 В або 24 В (для магістральних вантажівок). Підключення – через підкурювач або “крокодилами”.
- Помити машину. Ми ставим на перше місце саме цю функцію як найбільш реальну за нинішніх умов. Душ подає струмінь або кілька струменів води (не високого тиску!) на кузов та на губку – немає змоги часто нахилятися до відра.
- Прийняти душ. Чесно кажучи, за сьогоднішнього розвитку придорожньої інфраструктури непросто уявити ситуацію, коли людина схоче купатися просто неба біля машини. І тем не менш, деякі моделі автодушу містять навіть кронштейн-присоску для фіксації розпилювача на певній висоті – тобто, на кузові авто.
- Полити грядку. Потреба полити щось на клумбі м’яким розпиленим струменем час від часу виникає в дачників та квіткарів – і автомобільна “дощова установка” буде тут у нагоді.
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- Накачати воду з великої ємності. У хазяйновитих громадян час від часу може виникати потреба набрати воду з великої ємності (цистерни, бочки, природньої водойми) до каністри. При продуктивності насосу 20–30 л за хвилину це буде дуже зручно зробити саме такою душовою установкою. Деякі моделі насосів забезпечують подання води при висоті стовпа води до 6 м, тобто можуть забирати воду навіть з неглибокого колодязя.
При виборі автомобільного душу зверніть увагу на габарити насоса. Точніше, важливим може бути його діаметр, тому що тонкі моделі (від 38 мм) можуть бути занурені не лише у відро, а й у каністру. В якій, як відомо, найзручніше перевозити рідини в автомобілі.
Кран-ручка на самому душі дає змогу економити воду та оперувати зі струменем, не відволікаючись до відра або іншої ємності з водою.
Насамкінець нагадаємо, що насос споживає певну потужність – порядку 80-90 Вт (7 – 8 ампер при 12 вольтах), тобто як дві галогенові лампи ближнього світла. І відповідно, на кілька годин поспіль до автомобільного акумулятора підключати його не варто – батарея може сісти і машину не вдасться завести. Та й чесно кажучи, є великі сумніви, що більшість насосів подібного типу витримає понад годину роботи без перерви на охолодження.
Помпу (на фото Pump) малого діаметру можна занурити у каністру. Кронштейн (Stand) з гачком або присоскою дає змогу зафіксувати душ на потрібній висоті – наприклад, на машині.
Рекомендація “Авто 24”
Якщо ви вагаєтесь щодо купівлі подібного електродушу, можемо нагадати вам про користь миття автомобіля з проточною водою. Наскільки часто ви будете купатися під ним, це одне, а ось самостійна мийка авто – це інше. На перший погляд, машина, помита виключно ”з відра”, і машина, помита за допомогою струменя води, матимуть однаковий вигляд. Але вода, що протікає під губкою, несе з собою абразивні частинки забруднень, які залишають на фарбі мікроподряпини. Якщо під час мийки терти по кузову губкою з малою кількістю води, поступово машина стане матовою, передчасно втративши глянець лакофарбового покриття. Щедре подання води у зону миття допомагає зберегти заводський блиск.
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