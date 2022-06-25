Автомобиль в XXI веке – не только транспорт, но и место, где люди проводят немалую часть своей жизни. Потому неудивительно, что в продаже есть бытовые электроприборы с питанием напряжением 12 вольт. Но чтобы от розетки прикуривателя питался… душ! Неужели это действительно для купания?

Как ни странно, подобные гаджеты известны автомобилистам еще с ХХ века. Шоферская электробритва, вентилятор для салона, пылесос для уборки в интерьере, насос для мойки кузова… Такая и подобная техника выпускалась под питание 12 вольт еще тогда, когда даже розетки подкуривателя были не на всех машинах.

В разных комплектах применяется душ-распылитель садового или домашнего типа.

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Автодуш представляет собой фактически комплект из нескольких стандартных элементов:

Погружной насос питанием 12 В;

Шланг длиной 4 – 5 м;

Провод длиной 2 – 2,5 м со штепселем или "крокодилами";

Душ;

Кронштейн с присоской для душа-распылителя (не всегда).

Нынешний автомобильный душ, который продается на многих интернет-площадках (цена 800 – 1200 грн.), по сути является современным исполнением аналогичного устройства полувековой давности. Но благодаря нескольким усовершенствованиям теперь это универсальное устройство, пригодное в нескольких ситуациях.

Автодуш выпускается для питания от сетей 12 В или 24 В (для магистральных грузовиков). Подключение – через прикуриватель или "крокодилами".

Помыть машину. Мы ставим на первое место именно эту функцию как наиболее реальную в нынешних условиях. Душ подает струю или несколько струй воды (не высокого давления!) на кузов и губку – и нет необходимости часто наклоняться к ведру.

Принять душ. Честно говоря, при сегодняшнем развитии придорожной инфраструктуры непросто представить ситуацию, когда человек захочет купаться под открытым небом у машины. И тем не менее некоторые модели автодуша содержат даже кронштейн-присоску для фиксации распылителя на определенной высоте – то есть, на кузове авто.

Полить грядку. Потребность полить что-то на клумбе мягкой распыленной струей время от времени возникает у дачников и цветоводов – и автомобильная “дождевальная установка” как раз тут и пригодится.

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Накачать воду из большой емкости. У хозяйственных товарищей иногда может возникать потребность набрать воду из большой емкости (цистерны, бочки, природного водоема) в канистру. При производительности насоса 20–30 л в минуту это будет удобно сделать именно такой душевой установкой. Некоторые модели насосов обеспечивают подачу воды на высоту до 6 м, то есть могут забирать воду даже из неглубокого колодца.

При выборе автомобильного душа обратите внимание на габариты насоса. Точнее, важен его диаметр, так как тонкие модели (от 38 мм) могут быть погружены не только в ведро, но и в канистру. В которой, как известно, удобнее всего перевозить жидкости в автомобиле.

Кран-ручка на самом душе позволяет экономить воду и оперировать с струей, не отвлекаясь к ведру или другой емкости с водой.

Напоследок напомним, что электронасос потребляет определенную мощность – порядка 80-90 Вт (7 – 8 ампер при 12 вольтах), то есть как две галогеновые лампы ближнего света. И соответственно, на несколько часов к автомобильному аккумулятору подключать его не стоит, ведь батарея может сесть и машину не удастся завести. Да и честно говоря, есть большие сомнения, что большинство насосов подобного типа выдержит более часа работы без перерыва на охлаждение.

Помпу (на фото Pump) малого диаметра можно погрузить в канистру. Кронштейн (Stand) с крючком или присоской позволяет зафиксировать душ на нужной высоте – например, на борту машины.

Рекомендация “Авто 24”

Если вы сомневаетесь в покупке подобного электродуша, можем напомнить вам о пользе мойки автомобиля с проточной водой. Как часто вы будете купаться под ним, это одно, а вот самостоятельная мойка авто – это другое. На первый взгляд, машина, помытая исключительно ”из ведра”, и машина, помытая с помощью струи воды, будет выглядеть одинаково. Но протекающая под губкой вода уносит с собой абразивные частицы загрязнений, которые могли бы оставить на краске микроцарапины. Если во время мойки елозить по кузову губкой с малым количеством воды, постепенно машина станет матовой, преждевременно потеряв глянец лакокрасочного покрытия. Щедрая подача воды в зону мойки помогает сохранить заводской блеск.

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