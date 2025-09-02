Чадні дизельні автобуси переробили в електричні та катають на них туристів

Автопарк тамтешнього екскурсійного бюро Willms Touristik уже має 18 двоповерхових екскурсійних автобусів, переобладнаних з дизельного палива на електричний хід. Як повідомляє виробник трансмісій Allison Transmission, ці модернізовані транспортні засоби експлуатуються не тільки в Кельні, але й в інших німецьких містах.

Усі транспортні засоби оснащені електродвигуном потужністю 145 кВт, з'єднаним з повністю автоматичною коробкою передач Allison T280R. Інвестування в абсолютно новий парк електричних автобусів було б фінансово недоцільним для компанії середнього розміру. В результаті Willms подала заявку на участь у програмі фінансування Федерального міністерства цифрових технологій та транспорту Німеччини й отримала контракт на переобладнання свого парку двоповерхових автобусів з дизельного на електричний.

Під час модернізації теперішні двоповерхові автобуси, що випускалися між 1988 і 2019 роками, були переобладнані з дизельного на високоефективний електричний привід. Роботи виконали майстри данської спеціалізованої компанії Banke ApS у тісній співпраці з авторизованим дистриб'ютором Allison DGS Diesel- und Getriebeservice GmbH з Майнца, Німеччина.

Переобладнані автобуси складалися з шести різних моделей на шасі MAN. Вони варіювалися від 37-річних MAN SD202 (випущених між 1988 і 1990 роками) до сучасних автобусів Євро-6 випуску 2016-2019 років. Спочатку пасажирські машини повністю розбиралися. Виймали дизельний агрегат, вихлопну систему, паливні баки, коробку передач.

Фото: Allison Transmission

Саме шасі проходило ретельний огляд, при потребі ремонтувалося і тільки після цього йшов монтаж нових електричних компонентів. В основі всього є електродвигун Dana TM4 Sumo HP, що видає 145 кВт та 625 Нм у безперервному режимі. Потужність передається повністю автоматичною шестиступеневою коробкою передач T280R від Allison Transmission.

Запас ходу на 200 кілометрів забезпечують шість літій-залізо-фосфатних акумуляторних батарей загальною місткістю 240 кВт-год. Такого потенціалу накопиченої енергії вистачає для щоденних оглядових екскурсій містом.

Щоправда, майстри перелицювання з дизельної версії в електричну зіткнулися з проблемою розміщення батарей. Двопалубні автобуси такого виконання мають м'який дах, що в гарну погоду згортається назад й перетворює салон другого поверху в кабріолет. Отож про розміщення акумуляторів на даху мова не йде.

Шість акумуляторних блоків встановили у задній частині автобуса, в т.ч. частково в пасажирському салоні. Звісно, місткість автобуса стала меншою, в середньому від двох до шести пасажирських місць, конкретна величина місткості залежить від моделі автобуса.

Фото: Allison Transmission

В Willms Touristik розповідають, що обрана система приводу забезпечує високий рівень надійності, особливо враховуючи складні умови, які витримує екскурсійний автобус.

"Ми свідомо вирішили не використовувати безредукторний прямий привід, а натомість обрали систему приводу, яка вже зарекомендувала себе в комунальній техніці, такій як сміттєвози. Конструкція центрального двигуна, яка тепер реалізована в поєднанні з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач Allison, повністю відповідає цим вимогам", – зазначають механіки автоперевізника.

За словами виконавчого асистента Willms Карстена Фламмінга, повністю автоматична коробка передач забезпечує більший запас ходу та менше зупинок для заряджання. Без коробки передач електродвигун працював би з постійною високою швидкістю та споживав би значно більше електроенергії. Коробка передач Allison перемикається автоматично, щоб двигун працював на нижчих швидкостях, що дозволяє нам бути більш енергоефективними під час руху

Попри те, що переобладнання наявних автобусів значно дешевше, ніж придбання нових транспортних засобів, Willms не зміг би перевести свій парк двоповерхових автобусів на електропривод без фінансування Федерального міністерства цифрових технологій та транспорту Німеччини. 80 відсотків витрат на переобладнання покрило це відомство. Решту витрат у розмірі близько 2,2 мільйона євро, включаючи створення зарядної інфраструктури, навчання водіїв та підвищення кваліфікації персоналу майстерні лягло на бюджет компанії.

Фото: Allison Transmission

Доведено, що загалом, екскурсійні автобуси служать у два-три рази довше, ніж звичайні міські автобуси. Отже, навіть "старомодні" автобуси, випущені в 1988 та 1990 роках, ще служитимуть і служитимуть. Їх заміна новими транспортними засобами була б економічно недоцільною, особливо враховуючи те, що інвестиції в модернізацію значно дешевші.

Компанія вже відчула економічні переваги від такого перелицювання машин. Витрати на енергію для електричних автобусів приблизно на 45% нижчі, ніж для дизельних. Під час руху автомагістралями споживання енергії низьке – лише близько 0,75 кВт-год на кілометр.

Willms розраховує середнє споживання енергії 1,1 кВт-год на кілометр. Це приблизно 0,33 євро на кілометр витрат на електроенергію порівняно з приблизно 0,60 євро на кілометр раніше для дизельних автобусів.

Є ще одна перевага: електричні автобуси працюють набагато тихіше та з меншою вібрацією, ніж їхні попередники з дизельним двигуном. Рівень шуму понизився до 10 децибелів, оскільки немає надокучливого гуду двигуна, пасажири набагато краще чують пояснення через навушники.

Фото: Allison Transmission

Водії особливо цінують спрощене керування: одна педаль для акселератора, одна для гальма — повністю автоматична коробка передач Allison перемикається автоматично та забезпечує плавний старт, постійне прискорення та повний контроль навіть у щільному міському потоці.

До речі, в майстерні з перероблення дизельних машин в електричні Banke ApS зазначають, що після вдалого постачання перших автобусів з оновленим приводом в Дортмунд (див. відео внизу, без звуку) та Кельн, у них з'явилися замовлення ще на 23 автобуси.

Це свідчить про те, що перевізники зрозуміли економічні переваги переобладнання дизельних версій в акумуляторні над купівлею нових таких самих електричних.