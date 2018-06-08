Де ж там Tesla Semi?

Менша модель названа Freightliner eM2 106, а велика вантажівка зветься Freighliner eCascadia. До кінця року компанія передасть 30 вантажівок своїм клієнтам для тестування в реальних умовах експлуатації.

До складу концерну Daimler входять кілька брендів, під якими автогігант випускає комерційні автівки: Mercedes, FUSO, Freightliner та Thomas Built. Тепер кожна марка має власні електричні моделі.



Фото: Електричні моделі Daimler / Daimler

Однак не все так чудово, як може здатись на перший погляд. Daimler планує розпочати серійне виробництво електричних “Фрайтлайнерів” не раніше 2021 року, а до того часу лише означені 30 вантажівок бігатимуть автошляхами Америки.

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Компанія оприлюднила деякі технічні характеристики нових вантажівок. Велика еCascadia з батареєю на 550 кВт*год здатна долати на одному заряді до 400 км. Підзарядити акумулятор до 80 відсотків можна досить швидко – за 90 хвилин, що дозволить проїхати ще 320 км.



Фото: Freighliner еCascadia / Daimler

Молодша модель – EM2 має акумулятор на 325 кВт*год. Вантажівка долає 370 км шляху на одному заряді. Менший пробіг компенсується коротшим часом відновлення заряду – до 80% можна зарядитись за 60 хвилин, після чого можна покрити ще 296 км.

Що ж, непогані цифри. Хоча довгоочікувана вантажівка Tesla Semi обіцяє 800 км пробігу на одному заряді, а за допомогою фірмових Megacharger поповнюватиме заряд акумулятора на 80% усього за 30 хвилин, запезпечуючи додаткові 640 км пробігу.

Тож час виходу електричних вантажівок та їхня вартість – найважливіші питання на сьогодні для успіху на ринку.

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