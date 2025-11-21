Електричні сміттєвози Mercedes-Benz eEconic витісняють дизельні моделі: що це за машини

Агентство з утилізації відходів з такою кількістю акумуляторного спецтранспорту робить вулиці 300-тисячного міста не тільки чистішими, але й тихішими та менш чадними. Про це розповідає electrek.co.

Парк акумуляторних машин у Karlsruhe, що за розмірами та кількістю населення схожий на звичайний обласний центр України, відносно новий. Карлсруе повністю покладається на електричні сміттєвози Mercedes лише з кінця вересня. Тоді прийшли перші сім моделей eEconic.

Маленькі партії покупок тепер в минулому

Комунальники міста вирішили на дріб'язкові придбання не розмінуватися, взяли по-крупному. Зазвичай комунальні служби німецьких міст для таких операцій беруть одну-дві електричні машини такого виконання.

Навіть Берлін стільки інноваційних електричних машин Mercedes-Benz eEconic на одиницю закріпленої території не має. Там є невеличкий парк (див. відео нижче), але за кількістю такого спецтранспорту йому до цього містечка далеко.

У Карлсруе відразу замінили весь автопарк, придбавши у кілька етапів 18 акумуляторних сміттєвозів важкого класу. Вони замінили дизельні версії.

З низьким порогом на вхід

Ходова база такого спецтранспорту розрахована саме на комунальний транспорт. Mercedes-Benz eEconic має низьку кабіну спеціального виконання.

Тут ліві дверцята зі сторони водія звичайні одностулкові з низьким порогом на вхід, а ось зі сторони пасажирів двері "автобусні" – складаються всередину, не виступаючи на зовні.

Акумуляторні важкі сміттєвози витіснила з міста дизельні версії. Фото: Ixtacy GmbH, сайт daimlertruck.com

Заряду батареї – на зміну з запасом

За зміну вантажівки долають без підзарядки середню маршрутну відстань близько 80 км на акумуляторних батареях місткістю 112 кВт-год. Щоправда, в паспорті зазначається, що може подолати 100 чи 150 кілометрів, все залежить від касети з батареями. Їх зазвичай тут три

Такий проміжок роботи забезпечують ефективні електродвигуни Mercedes та рекуперативнеу гальмування, яке чудово проявляється в типових циклах роботи вантажівок з частими зупинками.

Таким чином сміттєвоз спроможний працювати без підзарядки майже дві зміни.

Екологія міста виграла відчутно

"Після добрих 80 кілометрів з приблизно 60 зупинками на щоденному маршруті споживання енергії становить лише близько 35% від місткості акумулятора, а це означає, що рівень заряду знизився зі 100% до 65-64% відповідно", – заявляють менеджери автопарку.

Окрім цього, eEconic має переваги на екологічній ниві, може заощадити від 150 до 170 тонн CO₂ на рік. Це призводить до загальної потенційної річної економії близько 1200 тонн викидів CO₂.

Екіпажі машин від комфорту в кабіні та роботи обладнання у захваті – тихо, без чаду, зручно та мінімумом фізичних навантажень. Фото: Ixtacy GmbH, сайт daimlertruck.com

Машину тестували в місті упродовж року

Спеціалісти Mercedes-Benz Trucks та місцевий дилер підтримували “Команду Sauberes Karlsruhe” у впровадженні електрифікації. Вони допомагали TSK та її партнерам з питань розгортання транспортних засобів та впровадження місцевої зарядної інфраструктури.

З серпня 2024 року по вересень 2025 року TSK понад рік використовувала тестовий автомобіль для накопичення досвіду та перевірки практичності альтернативної системи приводу для перевезення відходів.

Упродовж цього часу співробітники TSK надавали детальні відгуки. Вони відзначили тиху їзду, приємні враження від водіння без вібрацій, прискорення та низький рівень викидів. Зокрема, вони позитивно оцінили значно комфортніші умови роботи в задній частині автомобіля та в кабіні водія (див. відео нижче).

Хто заплатив за обновки

Придбання електромобілів було профінансовано Федеральним міністерством транспорту (BMV) у рамках директиви щодо просування легких та важких комерційних транспортних засобів з альтернативними, екологічно чистими приводами та відповідною інфраструктурою заправки та зарядки (KsNI).

Директиву про фінансування координувала компанія NOW GmbH, а заявки були схвалені Федеральним відомством логістики та мобільності.