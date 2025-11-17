Фермери Польщі відкрили сезон протестів: Україна знову на заваді

Організатори не приховують, що ситуація може змінитися у будь-який момент, оскільки заявки зареєстровані на місяць.

Як пишуть Business Insider Polska, Polskie radio та інші польські джерела з посиланням на шеф-менеджерів протесту, такий проміжок у часі дозволяє змінювати форми протестів.

Отож за командою координаторів протестувального процесу фермери можуть перейти до більш радикальних дій і тоді блокада доріг чи під'їздів до кордону неминуча.

Кожен рік одне й те ж

Протест фермерів розпочався традиційно з завершення фази осінніх польових робіт – врожаї зерна, коренеплодів зібрано, а озимі посіяно. Навіть залишки кукурудзи, що можуть стояти до перших заморозків, також змолотили.

Також традиційно протестам передувала юридична підстава – організатори ще у вересні надіслали листа міністру сільського господарства з 22 вимогами, але відповіді досі не отримали. Отож з'явилася підстава зареєструвати заявки на протести, як це передбачено законом.

Осінні протести проходять під патронатом кількох галузевих організацій та асоціацій. Фото: Магда Патер, Agencja Wyborcza.pl

Як і у попередні роки, серед найважливіших вимог – створення системних рішень для захисту польського сільськогосподарського ринку.

Хто цього разу "знімається в кіно"

У п'ятницю відбулася своєрідна репетиція, оскільки більшість акцій тривали близько двох годин – фермери проїхали тракторами по вулицях міст, погуділи, створюючи затори та гальмуючи трафік і роз'їхалися.

До протестів долучилися "Сільськогосподарські кола", "Солідарність RI", Національна асоціація виробників цукрових буряків та місцеві ініціативні групи.

Трактори з прапорами з’явилися вздовж ключових трас — DK10, DK20, DK22, S5 — а також у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Лодзькому та Мазовецькому воєводствах.

Без України страйки неможливі

Страйки оголошено до середини грудня. Організатори протесту вимагають скасувати угоду з країнами Меркосур (щодо імпорту зерна, м’яса тощо з південноамериканського континенту) та традиційно протестуючи проти напливу продукції з України.

Фермери вказують на значне падіння цін, зокрема на пшеницю, кукурудзу та цукор, від чого сільськогосподарське виробництво в Польщі стає збитковим, бо Україна завалила Польщу своєю продукцію.

З рахунком 2:1 на користь Польщі

Редакція Авто24 з приводу "завалила Польщу продукцією" провела власне розслідування, звернувшись до статистики Державної митної служби України. Твердження про те, хто кого завалив продукцією, трохи розбігається із запевненнями трактористів.

За 10 місяців Україна експортувала до Польщі товарів та послуг на 4,2 млрд доларів. Натомість імпорт з Польщі сягнув 6,4 млрд доларів. Різниця у $2,2 млрд на користь нашої сусідки очевидна й свідчить про те, що Rzeczpospolita Polska продає й заробляє на українському ринку значно біле, ніж ми там.

Найбільша кількість протестів – майже 40 – відбулася у Західнопоморському воєводстві. Фото: Пьотр Ковала

За великим рахунком, Польщі бідкатися щодо поганого торгового обороту з Україною не варто, бо вона продає Києву своїх товарів та послуг навіть більше від Німеччини. З січня по кінець жовтня та поставила до України продукції лише $5,4 млрд.

Трактористи не стільки протестують, скільки шантажують

Протестувальники традиційно вимагають від уряду компенсації за низькі закупівельні ціни та підтримки витрат на пальне та енергоносії. Якщо цього не станеться, то вони не виключають можливості знову вийти на дороги найближчими тижнями.

У редакції Авто24 таким вимогам із залякуванням про "можливу зміну форми протестів" дали власне визначення – шантаж. Тим паче, що в самій Польщі великої підтримки національному протесту фермерів не спостерігається.

Особливо невдоволені такими діями водії, котрі минулої п'ятниці через появу на вулицях тихохідних тракторів зіткнулися з заторами, сповільненим рухом та об'їздом місць концентрації тракторів на вулицях та дорогах.

Коментарі у соціальних мережах щодо чергового старту протестів не дуже схвальні для фермерів. Добрих три чверті водіїв негативно поставилися до такої форми фермерської незгоди. Від лайки водії та співгромадяни втрималися, але натяк на це є.

"Якщо ви протестуєте проти політики, то йдіть до політиків, а не на дороги", – приблизно така основна фабула у докорах водіїв.

Висновок

Вимоги "трактористів" надто нездійсненні. Щось, звісно, буде виконано, але далеко не все і не відразу – класика протистояння. Отож, блокування руху фермерами на польських дорогах не за горами. Воно також буде класичним – на дорогах, що ведуть до українського кордону.

На кордоні з Німеччиною на заході, з Чехією та Словаччиною на півдні заторів традиційно не буде, бо там можуть розсердитися за таке свавілля.