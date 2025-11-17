Фермеры Польши открыли сезон протестов: Украина снова им мешает

Организаторы не скрывают, что ситуация может измениться в любой момент, поскольку заявки зарегистрированы на месяц.

Как пишут Business Insider Polska, Polskie radio и другие польские источники со ссылкой на шеф-менеджеров протеста, такой промежуток во времени позволяет менять формы протестов.

Поэтому по команде координаторов протестного процесса фермеры могут перейти к более радикальным действиям и тогда блокада дорог или подъездов к границе неизбежна.

Каждый год одно и то же

Протест фермеров начался традиционно с завершения фазы осенних полевых работ – урожаи зерна, корнеплодов собраны, а озимые посеяны. Даже остатки кукурузы, что могут стоять до первых заморозков, также смолотили.

Также традиционно протестам предшествовала юридическая основа – организаторы еще в сентябре направили письмо министру сельского хозяйства с 22 требованиями, но ответа до сих пор не получили. Поэтому появилось основание зарегистрировать заявки на протесты, как это предусмотрено законом.

Осенние протесты проходят под патронатом нескольких отраслевых организаций и ассоциаций. Фото: Магда Патер, Agencja Wyborcza.pl

Как и в предыдущие годы, среди важнейших требований – создание системных решений для защиты польского сельскохозяйственного рынка.

Кто на этот раз "снимается в кино"

В пятницу состоялась своеобразная репетиция, поскольку большинство акций продолжались около двух часов – фермеры проехали тракторами по улицам городов, погудели, создавая пробки и тормозя трафик, и разъехались.

К протестам присоединились "Сельскохозяйственные круги", "Солидарность RI", Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы и местные инициативные группы.

Тракторы с флагами появились вдоль ключевых трасс – DK10, DK20, DK22, S5 – а также в Поморском, Варминско-Мазурском, Лодзинском и Мазовецком воеводствах.

Без Украины забастовки невозможны

Забастовки объявлены до середины декабря. Организаторы протеста требуют отменить соглашение со странами Меркосур (по импорту зерна, мяса и т.д. с южноамериканского континента) и традиционно протестуя против наплыва продукции из Украины.

Фермеры указывают на значительное падение цен, в частности на пшеницу, кукурузу и сахар, от чего сельскохозяйственное производство в Польше становится убыточным, потому что Украина завалила Польшу своей продукцией.

Со счетом 2:1 в пользу Польши

Редакция Авто24 по поводу "завалила Польшу продукцией" провела собственное расследование, обратившись к статистике Государственной таможенной службы Украины. Утверждение о том, кто кого завалил продукцией, немного разбегается с заверениями трактористов.

За 10 месяцев Украина экспортировала в Польшу товаров и услуг на 4,2 млрд долларов. Зато импорт из Польши достиг 6,4 млрд долларов. Разница в $2,2 млрд в пользу нашей соседки очевидна и свидетельствует о том, что Rzeczpospolita Polska продает и зарабатывает на украинском рынке значительно бельше, чем мы там.

Наибольшее количество протестов – почти 40 – состоялась в Западнопоморском воеводстве. Фото: Петр Ковала

По большому счету, Польше жаловаться на плохой торговый оборот с Украиной не стоит, потому что она продает Киеву своих товаров и услуг даже больше Германии. С января по конец октября та поставила в Украину продукции только $5,4 млрд.

Трактористы не столько протестуют, сколько шантажируют

Протестующие традиционно требуют от правительства компенсации за низкие закупочные цены и поддержки расходов на топливо и энергоносители. Если этого не произойдет, то они не исключают возможности снова выйти на дороги в ближайшие недели.

В редакции Авто24 таким требованиям с запугиванием о "возможном изменении формы протестов" дали собственное определение – шантаж. Тем более, что в самой Польше большой поддержки национальному протесту фермеров не наблюдается.

Особенно недовольны такими действиями водители, которые в прошлую пятницу из-за появления на улицах тихоходных тракторов столкнулись с пробками, замедленным движением и объездом мест концентрации тракторов на улицах и дорогах.

Комментарии в социальных сетях относительно очередного старта протестов не очень одобрительные для фермеров. Добрых три четверти водителей негативно отнеслись к такой форме фермерского несогласия. От ругани водители и сограждане удержались, но намек на это есть.

"Если вы протестуете против политики, то идите к политикам, а не на дороги", – примерно такая основная фабула в упреках водителей.

Вывод

Требования "трактористов" слишком невыполнимы. Что-то, конечно, будет выполнено, но далеко не все и не сразу – классика противостояния. Поэтому, блокирование движения фермерами на польских дорогах не за горами. Оно также будет классическим – на дорогах, ведущих к украинской границе.

На границе с Германией на западе, с Чехией и Словакией на юге пробок традиционно не будет, потому что там могут рассердиться за такой беспредел.