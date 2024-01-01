В десяти громадах їздитимуть"клініки на колесах": що це за машини

Пересувні амбулаторії у вигляді кубоподібного фургона із сендвіч-панелей збудовані на добре знаних в Україні 146-сильних шасі Iveco Daily з 6-ступеневою коробкою передач та сучасними системами допомоги водієві. Відгуки схвальні – надійне, не примхливе шасі.

Тут не повний привід, але сільською ґрунтовою дорогою такий автомобіль йде без потуг, не кажучи вже про асфальт чи шосейну бруківку. Це вже доведено на практиці каретами швидкої медичної допомоги, хлібовозками, маршрутними автобусами, машинами оперативних служб на такій ходовій базі.

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"Амбулаторію на колесах" не варто плутати з каретами швидкої медичної допомоги, оскільки у цих машин зовсім інша функція, не кажучи вже про комплектування. Хоча багато схожого є.

Загальний вигляд мобільної амбулаторії на шасі Iveco Daily. Фото: БФ "Пацієнти України".

В першу чергу, мова йде про мобільний кабінет лікаря відповідного профілю. Мобільні бригади надаватимуть повний спектр послуг стаціонарного Центру первинної медико-санітарної допомоги, таких як загальна консультація, діагностика, лікування, лабораторні послуги, УЗД, вакцинація, допомога матері та дитині, офтальмологія, ЕКГ тощо.

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Пересувна амбулаторія має все необхідне медичне обладнання. Зокрема, електрокардіограф, дефібрилятор, монітор пацієнта, пульсоксиметр та портативний УЗД апарат. Ще є кисневий концентратор, реанімаційний набір та різні аналізатори крові.

Кожна мобільна клініка має систему кондиціонування та вентиляції, обігрівач, резервуари для води, генератор та акумулятори для резервного живлення, щоб працювати віддалено в умовах, що склалися в Україні.

Внутрішня комплектація ідентична стаціонарній. БФ "Пацієнти України".

Мобільні поліклініки отримали як міста, так і сільські громади. Про комплектацію громад таким вкрай необхідним спеціалізованим транспортом доповіли й прокоментували їх значення для населення керівники окремих спільнот.

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Зокрема, голова Роздільнянської міської територіальної громади Одеської області Валерій Шовкалюк, запевняє, що мобільна амбулаторія – це новий рівень доступності медичних послуг у для громади.

"Тепер мешканці найвіддаленіших населених пунктів зможуть отримувати якісну та комплексну медичну допомогу. Турбота про здоров'я кожного жителя громади залишається нашим головним пріоритетом", – зазначив голова громади.

Окрім складних східців, передбачена також ліфтова платформа для приймання людей на інвалідному візку. Фото: БФ "Пацієнти України".

З такою думкою погоджується й селищний голова, керівник Солонянської громади Дніпропетровщини Михайло Копейко. Він зазначає, що отримана мобільна поліклініка – це реальна турбота про здоров'я кожного мешканця, особливо тих, хто проживає у віддалених селах.

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"Для нас принципово важливо, щоб кожен мешканець Солонянської громади, незалежно від місця проживання, мав доступ до якісної медицини. Тепер якісна медична допомога стане значно доступнішою", – визнав селищний голова Михайло Копейко.

Про Iveco Daily можна розповідати довго, особливо з надбудовою мобільної амбулаторії. БФ "Пацієнти України".

Аналогічні повідомлення надходять й з інших громад. Загалом в регіонах вже практично завершили процедуру державної реєстрації в Сервісних центрах МВС усіх десяти "Амбулаторій на колесах".

Передачу спецтранспорт медичного профілю за фінансування уряду Німеччини організувала Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). Техніку отримали громади шести регіонів – Харківської, Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей.

Медикам і пацієнтам буде комфортно, а водієві на такій машині працювати легко – техніка надійна. БФ "Пацієнти України".