Громадське об’єднання "АвтоЄвроСила" оприлюднило приклади вартості розмитнення автомобілів за ставками, які вони запропонували депутатам.

Після прийняття в першому читанні законопроектів №№8487 та 8488, які мають на меті вирішити проблему "євроблях" та запровадити доступне розмитнення для українців, представники громадських організацій оприлюднили свої правки до цих документів та передали в комітет митної та податкової політики Верховної Ради України.

Зокрема, вони наполягають на тому, щоб для європейських вживаних автомобілів сума розмитнення була в межах 500 - 1000 євро.

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Наприклад, розмитнення VW Passat 2002 року випуску та вартістю 2000 євро з дизелем 1,9 літри має розрахуватись таким чином. Мито 10% - 2000 євро Х 0,1 = 200 євро, акциз 75 євро Х 1.9 = 142.5 євро. Додаємо: мито + акциз: 200 євро + 142.5 евро = 342.5 евро. Розраховуємо ПДВ: (вартість авто + мито + акциз) Х 20% (2000 євро + 200 євро + 142.5 євро = 2342.5 євро) Х 20% = 468.5 євро. Пенсійний фонд 3% від (мито+акциз+ПДВ) (200 євро + 142.5 євро + 468.5 євро = 811 євро) х 3% = 24.3 євро. Загалом податків: (мито + акциз + ПДВ + пенсійний фонд): 200 + 142.5 + 468.5 + 24.3 = 835.3 євро.

Представники "АвтоЄвроСили" надали ще кілька прикладів розмитнення популярних в Україні автомобілів, які часто їздять "на бляхах".

Окрім того, власники авто на іноземних номерах вимагають низку пільг для деяких категорій населення – інвалідам та учасникам бойових дій. Також вони пропонують зберегти можливість транзиту для українських заробітчан, які приїжджають на вихідні до родичів в Україну. Серед вимог – заборона імпорту авто з Росії. Окрім того, буде вестись робота з полегшення процедури розмитнення, задля цього активісти працюватимуть з ДФС та міністерствами внутрішніх справ країн, де зареєстровані іноземні авто.

Нагадаємо, що стало відомо, куди потрапляють конфісковані "євробляхи".