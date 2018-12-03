Нові закони про розмитнення автомобілів в Україні торкнулись не лише "євроблях" з чадними дизелями та зношеними бензиновими моторами.

Нещодавно були прийняті дві постанови, що узаконюють пільги для ввозу і реєстрації вживаних автомобілів в Україні. Статистика демонструє зміни на ринку електрокарів у 2018 році.

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Українське видання “БізнесЦензор” склало інфографіку, що демонструє, як скасування ПДВ вплинулао на імпорт електромобілів в нашу країну. Нагадаємо, тиждень тому Верховна Рада України продовжила пільговий режим ввезення електрокарів до 31 грудня 2022 року. У цей період податок на додану вартість при розмитненні електромобіля в Україні платити не треба, а акциз буде сплачуватися відповідно до нового закону про “евробляхи” в розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора.

За митними даними, в січні-вересні 2018 року в Україну було імпортовано 4100 електромобілів. При цьому загальна митна вартість імпортованих електромобілів склала $49,8 млн, що майже в два рази більше, ніж за весь 2017 рік. Минулого року у нашій державі було розмитнено 2500 електромобілів на $20 млн, а в 2016 році імпорт автомобілів на електричній тязі склав 1600 штук.

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Цього року українці віддають перевагу електрокарам з США, котрі становлять 60% від загального обсягу імпорту. З Німеччини та Японії до нас завозять приблизно по 10%, досить значна частка машин з Південної Кореї і Франції – 5% і 4%, відповідно. Решту електрокарів цього року завозили з Китаю, Мексики, Канади і Великобританії.



Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf. З січня по вересень поточного року таких машин було ввезено 2245 штук або 55% від загальної кількості. Другим за популярністю електрокаром в Україні стала американська, а третю позицію утримує BMW i3.

Співвідношення нових і вживаних електромобілів характерно для нашої країни – з усього обсягу ввезених за поточний рік в Україні електромобілів нових виявилося всього 215 штук або 5%. Найбільше новинок припало на моделі BMW i3 (63 одиниці), Hyundai Ioniq Electric (56), Nissan Leaf (24) та Tesla Model S/X (23).

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