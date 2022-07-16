Обставини змушують багатьох автомобілістів обслуговувати машину власними силами, а то й ремонтувати її самотужки. Одна з перешкод на шляху до успіху – відсутність інструменту. Що треба мати для початку?

Саме нестача ключів, викруток та спеціальних пристосувань стримує деяких автомобілістів від економії на зверненнях до СТО. Але навіть для сервісних робіт наш список інструменту буде неповним, і ми зараз пояснимо, чому.

Більшість таких наборів містять зайві для автовласника елементи. Обирайте той, що відповідає вашим потребам і вашій моделі авто.

Часи, коли автомобіль можна було розібрати вщент, на кілька тисяч деталей, набором ріжкових ключів та стандартних “голівок”, минули приблизно півстоліття тому.

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По-перше, збільшилася номенклатура кріплень: до старих добрих шестигранників додалися “зірочки” Torx, “захищений” Torx, “внутрішні шестигранники” Allen, 8-гранник, 12-гранник тощо. А по-друге, автовиробники застосовують на своїх моделях гвинти різних типів, про які треба знати перед покупкою інструменту. Тому до закупівлі треба підготуватися, вивчивши не лише наявні на машині стандарти кріплень, а й перелік робіт, яких той чи інший тип гвинта стосується.

Крім класичного шестигранника на сучасних авто використовуються кріплення з різними “хитрими” типами головок. З’ясуйте, які є на вашій машині.

Інструменти взагалі

Якщо ви поки що не збираєтеся робити в машині конкретний ремонт, а просто вирішили укомплектувати набір засобів про всяк випадок, то підбирати ключі буде простіше.

Викрутки . Найімовірніше потреба може виникнути у викрутці з пласким шліцом завширшки близько 6–7 мм. На пару до них варто приготувати хрестоподібну викрутку з шириною хреста біля 5 мм. Довжина обох – близько 10 см. Є зручні варіанти у вигляді однієї викрутки зі змінними робочими частинами різних стандартів.

Ключі. Найбільш універсальним буде набір ріжкових або/та накидних ключів з зівом від 10 до 17 мм Як альтернативу можна розглянути розвідний ключ або розсувні пасатижі. Професіонали вас засудять, проте якщо ви купуєте інструмент не для конкретних робіт, а “про всяк випадок”, це буде прийнятний варіант. Але при цьому варіанті особливо важливо не купити неякісний контрафакт з м’якого металу.

Зірочки. Також під капотом можуть виявитися “внутрішні шестигранники” або “зірочки”. Придивіться, яких деталей вони стосуються. Якщо це голівка блоку циліндрів, то навряд чи варто постійно возити інструмент до них у багажнику, а якщо це якісь хомут, шланг, кронштейн, тримач або, скажімо, кришка, що закриває доступ до “витратних” деталей, то інша справа.

Пасатижі. Універсальний інструмент, який просто необхідно мати під рукою кожному чоловікові. В автомобілі достатньо присутності класичних пасатижів середнього розміру, причому радимо купувати варіант з пристроєм для перекушування дротів та цвяхів.

Пристосування. Потреба почистити або замінити свічки – чи не найімовірніший вид робіт під капотом навіть пристойної іномарки. Наполегливо радимо придбати для цього саме свічковий ключ з шарніром, і не використовувати підручних засобів. Ще частіше буває потрібен зйомник для фільтра оливи – тільки нехай він буде універсальним, щоб підійшов, наприклад, і для вашого наступного автомобіля.

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Хороший свічковий ключ повинен мати карданний шарнір і внутрішній тримач для свічки. Інакше буде ризик пошкодити свічку, а ще гірше – різьбу у голівці блока.

Інструмент для конкретних робіт

Більш широкий набір інструменту можна закупити так само “наперед”, а можна вже відповідно до запланованих робіт. Перед початком яких треба вивчити технологію їх проведення – у паперовій документації або у відео. Також треба обдивитися всі кріплення у зоні робіт “в натурі” і остаточно зрозуміти, які типи і які розміри болтів та гайок вам доведеться відкручувати. Краще за все використовувати накидні ключі або голівки, до яких потрібен буде також вороток з комплектом продовжувачів та бажано “тріщоткою”.

У деяких марок, здебільшого преміальних, дуже непросто розбирати інтер’єр, а також – начиння дверей. Потрібні й особливо “хитрі” типи голівок типу Torx TR або Polydrive, і величезна довжина продовжувачів до них. Купувати такі не завжди є сенс, тож ще перед початком роботи треба предметно розглянути варіант ремонту на СТО.

Ключ для відкручування фільтра моторної оливи (зйомник) може бути універсальним, спеціальним, дорогим і дешевим.

Подібні нюанси часом виникають і при розбиранні складних вузлів, наприклад, приводу ГРМ, або навпаки, таких “тонких” систем, як гальмівна.

Рекомендація Авто24

Купуючи свої перші інструменти для обслуговування автомобіля, візьміть до уваги фінансове питання. Перш за все, ключі не можуть коштувати дорожче, ніж оплата робіт на СТО. При тому, що дорогий професійний інструмент потрібен лише тим, хто ремонтує машини щодня зранку до вечора. А для “любительських” несистематичних робіт цілком достатньо буде ключів та викруток середньої якості. Нарешті, в деяких випадках доцільним буде взяти пристосування в оренду, а не купувати його за чималі гроші, щоб користуватися раз на кілька років. Тим більше якщо ви не впевнені, що цей автомобіль залишатиметься у ваших руках надовго.

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