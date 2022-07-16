Обстоятельства заставляют многих автомобилистов обслуживать машину своими силами, а то и ремонтировать ее самостоятельно. Одно из препятствий на пути к успеху – отсутствие инструмента. Что нужно иметь для начала?

Именно недостаток ключей, отверток и специальных приспособлений удерживает некоторых автомобилистов от экономии на визитах на СТО. Но даже для одних сервисных работ наш список инструмента будет неполным, и мы сейчас объясним почему.

Большинство таких наборов содержат лишние для автовладельца элементы. Выбирайте отвечающий вашим потребностям и вашей модели.

Времена, когда автомобиль можно было разобрать полностью, на несколько тысяч деталей набором рожковых ключей и стандартных "головок", прошли примерно полвека назад.

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Во-первых, увеличилась номенклатура крепежа: к старым добрым шестигранникам добавились "звездочки" Torx, "защищенный" Torx, "внутренние шестигранники" Allen, 8-гранник, 12-гранник и т.д. А во-вторых, автопроизводители применяют на своих моделях винты разных типов, о которых нужно знать перед покупкой инструмента. Поэтому к закупке нужно подготовиться, изучив не только существующие на машине стандарты креплений, но и перечень работ, к которому тот или иной тип винта относится.

Кроме классического шестигранника на современных авто используются крепления с разными "хитрыми" типами головок. Выясните, какие есть на вашей машине.

Инструменты вообще

Если вы пока не собираетесь делать в машине конкретный ремонт, а просто решили укомплектовать набор “на всякий случай”, подбирать ключи будет проще.

Отвертки. Вероятнее всего, потребность возникнет в отвертке с плоским шлицом шириной около 6–7 мм. На пару ей следует приготовить крестообразную отвертку с шириной креста около 4 – 5 мм. Длина обеих – около 10 см. Есть удобные варианты в виде одной отвертки со сменными рабочими частями разных стандартов.

Ключи. Наиболее универсальным будет набор рожковых (можно также и накидных) ключей с зевом от 10 до 17 мм. В качестве альтернативы можно рассмотреть разводной ключ или раздвижные пассатижи. Профессионалы за это вас осудят, однако если вы приобретаете инструмент не для конкретных работ, а "на всякий случай", это будет приемлемый вариант. Но при этом особенно важно не купить некачественный контрафакт из мягкого металла.

“Звездочки”. Также под капотом могут оказаться "внутренние шестигранники" или "звездочки". Присмотритесь, к каким деталям они относятся. Если это головка блока цилиндров, то вряд ли стоит постоянно возить инструмент к ним в багажнике, а если это какой-нибудь хомут, шланг, кронштейн, держатель или, скажем, крышка, закрывающая доступ к "расходным" деталям, то другое дело.

Пассатижи. Универсальный инструмент, который необходимо иметь под рукой каждому мужчине. В автомобиле достаточно наличия классических пассатижей среднего размера, причем рекомендуем покупать вариант с устройством для перекуса проводов, проволоки и гвоздей.

Приспособления. Потребность почистить или заменить свечи – самый вероятный вид работ под капотом даже приличной иномарки с пробегом. Настоятельно рекомендуем приобрести для этого именно свечной ключ с шарниром, и не использовать подручные средства. Еще чаще бывает нужен съемник для фильтра масла – только пусть он будет универсальный, чтобы подошел, например, и для вашего следующего автомобиля.

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Хороший свечной ключ имеет карданный шарнир и внутренний держатель для свечи. Иначе будет риск повредить свечу, а еще хуже – резьбу в головке блока.

Инструмент для конкретных работ

Более широкий набор инструмента можно закупить так же заранее, а можно уже в соответствии с запланированными работами. Перед началом которых необходимо изучить технологию их проведения – в бумажной документации или в видео. Также нужно осмотреть всесь крепеж в зоне работ "в натуре" и окончательно понять, какие типы и какие размеры болтов и гаек вам придется откручивать. Лучше всего использовать накидные ключи или головки, к которым потребуется также вороток с комплектом удлинителей и желательно трещоткой.

У некоторых марок, в основном премиальных, очень непросто разбирать интерьер, а также – начинку дверей. Нужны и особенно "хитрые" типы головок типа Torx TR или Polydrive и немалая длина удлинителей к ним. Покупать такие не всегда есть смысл, так что еще перед началом работы нужно предметно рассмотреть вариант ремонта на СТО.

Ключ для откручивания фильтра моторного масла может быть универсальным, специальным, дорогим и дешевым.

Подобные нюансы порой возникают и при разборке сложных узлов, например, привода ГРМ, или наоборот, таких тонких систем, как тормозная.

Рекомендация Авто24

Приобретая свои первые инструменты для обслуживания автомобиля, примите во внимание финансовый вопрос. Прежде всего, ключи не могут стоить дороже оплаты работ на СТО. При том, что дорогой профессиональный инструмент нужен только тем, кто ремонтирует машины ежедневно с утра до вечера. А для "любительских" несистематических работ вполне достаточно будет ключей и отверток среднего качества. Наконец, в некоторых случаях целесообразно взять приспособление в аренду, а не покупать его за немалые деньги, чтобы пользоваться раз в несколько лет. Тем более если вы не уверены, что этот автомобиль будет оставаться в ваших руках надолго.

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