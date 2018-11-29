Оновлений суперкар дебютував у Лос-Анджелесі одразу у трьох виконаннях: купе, кабріолет та флагманський трек-кар.

Daimler представив у Лос-Анджелесі оновлене сімейство Mercedes-AMG GT, включно з абсолютно новим GT R Pro.

Лос-Анджелес обрали для своїх гучних прем’єр Porsche та Audi, котрі презентували нове покоління 911 та концепт e-tron GT, однак і Mercedes привіз у сонячну Каліфорнію дещо цікаве.

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Фото: оновлений Mercedes-AMG GT / Daimler

Модернізований спорткар отримав решітку радіатора Panamericana, яка характерна для сучасних моделей Mercedes-AMG, нові світлодіодні фари, виконані у стилістиці седана GT 4-Door, а варіанти GT та GT C отримали новий задній бампер і патрубки вихлопної системи. У базовому оснащенні Mercedes-AMG GT комплектується карбон-керамічними гальмами.

Всередині зміни помітніші. У салоні спорткара з'явилась 12,3-дюймова цифрова панель приладів, кермо з сенсорними тачпадом, а також 10,3-дюймовий екран мультимедійної системи. А на центральній консолі тепер є кнопки управління вихлопом, спойлером, системою start/stop та вибору режиму роботи силового агрегату і шасі.

Фото: салон Mercedes-AMG GT / Daimler

Mercedes-AMG GT пропонуватиметься з системою AMG Dynamics, в якій доступні режими Basic (всередині передбачені ще й два мода Slippery і Comfort), Advanced, Pro (є опція Sport +) і Master, причому останній зустрічається тільки у версіях GT C і GT R.

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Фото: Mercedes-AMG GT / Daimler

Новий член родини AMG GT R Pro призначений виключно для треку. В такому виконанні спорткар отримав чимало компонентів від гоночних машин серій GT3 і GT4. Відрізнити версію GT R Pro можна за особливою сірою фарбою кузова з зеленими або сірими смугами

Оновлення моделі не торкнулось двигуна GT. Як і раніше під капотом суперкара встановлено 4-літровий бензиновий V8-турбо потужністю у 469 к.с. у базового купе і родстера, 550 к.с. у виконанні GT C та максимальні 577 к.с. для модифікацій GT R і GT R Pro.

Фото: Mercedes-AMG GT R Pro / Daimler

У продаж оновлені спортивні автомобілі Mercedes-AMG GT надійдуть в 2019 році, вартість поки не оголошена.

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