На Запорізький автозавод регулярно "прилітає", але він працює

ФОТО: пресслужба Мінекономіки|
Ворожі прильоти не зупинили виробництво на ЗАЗі
Загалом за три роки війни ЗАЗ зазнав 16 ракетних прильотів. Одна з російських ракет влучила просто в початок лінії збирання автобусів, зазначив на своїй ФБ-сторінці заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський,
Перша віцепрем’єр, міністр Міністерства економіки України Юлія Свириденко теж поділилася враженнями від ділової поїздки на автозавод після чергової атаки рашистів, йдеться на її ФБ-сторінці.
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"ЗАЗ постраждав від ворожих ударів – знищено цех і дослідний автобус. Попри це – завод продовжує виробництво. У 2024-2025 роках випущено майже 300 нових шкільних автобусів, частина з яких – на експорт ", – зазначає Юлія Свириденко.
Фото: пресслужба Мінекономіки
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Попри такі збитки, Запорізький автомобільний завод відновив виробництво автобусів. Місце прильоту відокремлено, вціліле обладнання перенесено. За минулий рік тут випущено 179 автобусів. Планом 2025-го передбачено виготовлення 282 автобусів.
Фото: пресслужба Мінекономіки
Окрім цього, значні потужності залучено й на виробництво запчастин (зокрема й на експорт) для легкових автомобілів, які колись виробляли в Запоріжжі. Зараз випуск легковиків тут призупинено.
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Нині середній рівень локалізації в автобусах ЗАЗу – 48%. Попри ракетні прильоти й близькість фронту, підприємство працює. Зокрема, для державної програми "Шкільний автобус".
Фото: пресслужба Мінекономіки
Окрім цього, у підприємства, де зараз працевлаштовані на робочих місцях 500 працівників, є й власні програми пріоритетного напрямку.
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Цьогоріч Запорізький автозавод запланував створення нових модифікацій автобуса "А08", що відповідають нормам Євро-6.
Фото: пресслужба Мінекономіки
Також заплановано відновлення проєкту 12-метрового автобуса "А18". Дослідний зразок такої пасажирської машини вже був готовий минулого року, але потрапив під ракетний обстріл ЗАЗ. Програму повернули у виробництво і невдовзі новий зразок буде готовий.