Трактор New Holland серії Т7 отримав нову техніку та блакитний колір

Новий трактор аграріям сподобається, оскільки перелік новацій доволі довгий.

Саме на цьому зробив наголос CNH Industrial під час огляду New Holland та Case.

Дизайн зазнав змін через новий передній міст. Його нині можна вибрати у стандартній або посиленій версії. Обидва виконання підвішені, оснащені подвійними гідроакумуляторами для швидшої та плавнішої реакції, що пом'якшує удари на трактор та оператора.

Фото: CNH Industrial

Опційно ставиться система контролю крену, що блокує гідроакумулятори. Вона покращує керованість у транспортному режимі. У поєднанні з новою опорою осі та оновленою формою капота, новий міст скоротив радіус повороту на 17% (2,4 м) - з 14,3 м до 11,4 м. Ц в польових умовах пришвидшує розвороти на краю смуги.

Окрім цього, нова серія T7 зі стандартною колісною базою отримала нову кабіну та дивовижний новий колір Dynamic Blue, який відтепер використовуватиметься на всіх тракторах New Holland.

Під новим похилим капотом, що покращує огляд вперед, стоїть 6,7-літровий двигун Stage V FPT NEF з інтервалом обслуговування 750 годин. Силовий агрегат T7.225 з трансмісією Dynamic Command™ (DCT) вже претендує на машину з найкращими показниками економії палива.

Фото: CNH Industrial



У німецькому випробувальному центрі DLG він досяг найкращої у своєму класі паливної ефективності PowerMix, споживаючи лише 243 г/кВт-год.

Агровиробникам обіцяють різні варіанти трансмісій. Трактори T7.180, T7.190 та T7.210 можуть бути оснащені новою 3 x 1-діапазонною варіаторною коробкою передач Auto Command™ яка буде доступна з моменту запуску.

З часом виробник запропонує як коробку передач Dynamic Command™ з подвійним зчепленням та технологією Double Clutch Technology, так і добре відому коробку передач Range Command™.

Фото: CNH Industrial

У вже згаданій моделі T7.225 клієнти можуть вибирати між трансмісіями Dynamic Command™ або Auto Command™. Нова Dynamic Command™ пропонує 24 передачі, максимальну швидкість 50 км/год в екорежимі та функцію старт/стоп.

А нова варіаторна коробка передач Auto Command™ обмежує максимальну швидкість 55 км/год. Нові гальма з підсилювачем забезпечують більшу гальмівну силу, що відповідає вищим швидкостям.

Новий інтерфейс оператора на підлокітнику SideWinder ™ дозволяє клієнтам вибрати елементи керування, які відповідають їхнім потребам. Там під рукою водія для інтуїтивно зрозумілого керування розташовано основні елементи керування плюс вдосконалена багатофункціональний джойстик CommandGrip™.

В салоні водієві пропонують добре продуману ергономіку робочого місця та підвищений комфорт та функціональність, зокрема покращений клімат-контроль, просторішу кабіну, нові матеріали та більше місця для зберігання речей.