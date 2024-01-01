Нові Mercedes-Benz тепер їздитимуть автономно зі швидкістю майже 100 км/год

Компанія повідомляє, що в Німеччині нові авто з цією системою будуть доступні на початку 2025 року, тоді як власники моделей з актуальною версією Drive Pilot отримають безкоштовне оновлення по повітрю, або в офіційного дилера компанії.

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Нова версія робить автопілот 3-го рівня від Mercedes-Benz найшвидшою сертифікованою системою автоматизованого водіння, оскільки тепер її можна використовувати на швидкості до 95 км/год. Mercedes-Benz каже, що коли Drive Pilot активовано, водієві згідно з законодавством дозволяється насолоджуватися іншими видами діяльності, такими як перегляд новин чи просто відпочинок під час руху. Drive Pilot опціонально доступний для двох розкішних седанів – S-класу та EQS за ціною від 5950 євро.

Mercedes-Benz S-Class

Маркус Шефер, член правління Mercedes‑Benz Group AG, головний технічний директор відділу розвитку та закупівель сказав: “Завдяки інноваційним технологіям Mercedes‑Benz ми завжди хочемо пропонувати нашим клієнтам додаткову цінність. Коли активовано Drive Pilot, можна зосередитися на інших речах, поки автомобіль бере на себе завдання водіння. Завдяки вдосконаленій версії, яка тепер сертифікована Федеральним управлінням автомобільного транспорту Німеччини, це також можливо при швидкості 95 км/год у Німеччині за певних умов. Я дуже пишаюся тим, що найшвидша у світі система для умовно-автоматизованого водіння походить від Mercedes‑Benz. Я впевнений, що завдяки нашому підходу, орієнтованому на безпеку, ми на правильному шляху, щоб незабаром відзначити нові етапи автоматизованого водіння”.

Згідно з заяви Mercedes-Benz, безпека залишається пріоритетом для цієї оновленої версії. Вона має резервну конструкцію, що означає, що елементи, які відповідають за важливі функції, як електрика, рульове керування та гальмування, вбудовані двічі.

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В разі необхідності система може передати кермування назад водієві. Якщо людина не може відновити керування навіть після термінової підказки та закінчення часу прийняття (наприклад, через серйозні проблеми зі здоров’ям), система контрольовано гальмує автомобіль до зупинки, вмикаючи аварійну світлову сигналізацію.

Технологія використовує дані з 35 датчиків, зокрема камер, радарів, ультразвукових датчиків та LiDAR. Вони працюють відповідно до різних фізичних принципів і таким чином створюють резерви для точного виявлення навколишнього середовища в реальному часі.

Mercedes-Benz EQS

Наразі Mercedes-Benz працює над тим, аби покращити технологію автономного водіння й запропонувати покупцям вищі швидкості, довший час роботи й більше комфорту та безпеки. Зараз дозволена законом максимальна швидкість для умовно автоматизованого водіння в Німеччині становить 130 км/год й німецький автовиробник хоче досягти цього показнику швидкості до кінця цього десятиліття.

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Також цікаво те, що Mercedes‑Benz є першим у світі виробником автомобілів, який розробив спеціальні бірюзові вогні, що ззовні показують, чи активний автопілот. Це дає змогу іншим учасникам дорожнього руху розпізнати транспортний засіб й почуватися комфортно, якщо вони побачать водія, який, наприклад, читає книгу прямо на ходу.

Компанія каже, що це має на меті суттєво підвищити визнання громадськістю автоматизованих транспортних засобів. Це також дозволяє працівникам правоохоронних органів дорожнього руху та поліції визначати стан активації системи.

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Mercedes-Benz каже, що хоча використання таких “автоматизованих габаритних вогнів” ще не дозволено в Німеччині, відгуки про перший раунд випробувань у США є позитивними. Наприкінці 2023 року влада Каліфорнії та Невади схвалила ці “автоматизовані габаритні вогні” для тестування або, відповідно, для подальшого використання у серійних автомобілях.