Одеські маршрути електротранспорту замінили автобусами з семи міст України

ФОТО: мерія Одеси|
В Одесу з місією транспортної взаємодопомоги прибули перевізники з усіх куточків України
Направлені українськими громадами пасажирські машини дублюють трамваї та тролейбуси, експлуатація яких припинена через пошкоджені ворогом енергообєкти та відсутність живлення контактної мережі. У передноворічну ніч Мінрозвитку повідомило, що до знеструмлення контактної мережі у місті на електриці працювало майже 40% громадського транспорту.
У відповідь на нагальну потребу Одеси у пасажирському транспорті українські міста направили туди автобуси зі своїх комунальних підприємств. Така взаємодія передбачена національною програмою "Пліч-о-пліч: згуртовані громади", що започаткована у 2025 році. За повідомленням мерії Одеси, у перші три дні 2026-го до міста прибули чотири десятки машин.
Одеситів наодинці з бідою не залишили
Першими на заклик про допомогу відгукнулися у Львові. Місто для роботи на тимчасовій основі відрядило до Одеси 10 автобусів великої розмірної групи. Пасажирські машини упродовж доби підготували й перегнали до "перлини у моря".
Стільки ж автобусів відрядила для заміни трамваїв та тролейбусів і мерія Кропивницького. Вже у нинішні вихідні її водії знайомилися з альтернативною маршрутною мережею, що дублює роботу електротранспорту, а у понеділок, 5 січня, вони вивели автобуси на лінію.
Чий транспорт уже працює в Одесі
Станом на 4 січня до "перлини у моря" прибули пасажирські машини семи громад. Щоправда, сьома громада з Білої Церкви вказана, але не уточнена кількість відправлених машин.
Хто вже відгукнувся:
- Львівська громада – 10 автобусів;
- Кропивницька громада – 10 автобусів;
- Миколаївська громада – 5 автобусів;
- Житомирська громада – 5 автобусів;
- Вінницька громада – 3 автобуси;
- Маріупольська громада – 3 автобуси.
Громади прислали автобуси великої розмірної групи, але "гармошок” з-поміж них не було. Фото: громад
Де працюють автобуси
За попереднім сповіщенням мерії, автобуси зі згаданих громад "курсуватимуть безкоштовно за теперішніми маршрутами".
Вони дублюватимуть зі збереженням зупинок та напрямків руху чи паралельного проїзду в кроковій доступності до колій трамваїв та контактної мережі тролейбусів.
Таким чином рух автобусів практично один в один співпадатиме з маршрутами електротранспорту (див. нижче).
Рейковий транспорт (трамвай):
- маршрут № 5;
- маршрут № 7;
- маршрут № 15;
- маршрут № 17.
Тролейбусні лінії:
- маршрут № 3;
- маршрут № 7;
- маршрут № 8;
- маршрут № 9.
Звісно, автобуси не нові, але вони добротні і комфортні, зняті за день-два до того з маршрутів у своїх містах. Фото: громад
В громадах-помічниках графіки автобусів змінять
Комунальні підприємства більшості міст, звідки автобуси відправлено до Одеси, вже повідомили, що на час відсутності пасажирських машин на деяких маршрутах графіки зміняться, інтервал руху збільшиться і пасажирам доведеться довше чекати на зупинках.
Скажімо, менеджери КП "Електротранс" у Кропивницькому зазначили, що комунальний транспорт вдень працюватиме в режимі вихідного дня. Однак у пікові години зранку та ввечері роботу транспорту буде організовано так, щоб забезпечити доставку людей на роботу, навчання та назад.
Частково відчують відсутність транспорту у Львові, Вінниці, Житомирі, але до критичної межі в пасажирському обслуговуванні не дійде. З понеділка усі служби інтегрують графіки під нові реалії. Інтервали руху автобусів зростуть в межах 10-15 хвилин. Подекуди це може бути менше, а десь більше.
Столиця корабелів прийшла з чеськими автобусами
Миколаївські транспортники пригнали в Одесу двовісні міські автобуси SOR NB 12 чеського виробника SOR Libchavy. Вони мають 26 сидячих та 76 стоячих місць. Окрім цього, в накопичувальній зоні по центру салону є ще додатково п'ять відкидних місць.
Майданчик розрахований на дитячі коляски та крісла колісні. Якщо їх немає, то пасажири можуть скористатися відкидними сидіннями.
Сьогодні п'ять миколаївських автобусів уже обслуговують одеських пасажирів – комфорт гарантований. Фото: мерія Одеси
У задній моторній ніші стоять двигуни Iveco Tector/ Cursor 8 на 245 к.с. або ж Cummins CG на 280 к.с. Вони обертають колеса через автоматичні коробки передач ZF ZF Ecomat чи ZF Ecolife на шість ступенів ходу.
Маріупольска громада з допомогою також "в долі"
У місії транспортної допомоги Одесі є ще одна знакова деталь: Маріупольська громада направила до нашої "перлини у моря" аж три пасажирські машини.
"На додаток до вже отриманих, до Одеси прибули автобуси ще й від Маріупольської громади", – з вдячністю заявив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Маріупольска громада дала про себе знати ось таким чином і одесити цьому вдячні. Фото: мерія Одеси
Що передбачає програма "Пліч-о-пліч"
Це – новий проєкт, започаткований торік для співпраці між громадами та швидкого реагування на потреби регіонів. Роботу програми "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" координує Міністерство розвитку громад та територій України. Такий патронат на прикладі Одеси довів доцільність оперативної взаємодії та підтримки стабільного функціонування важливих сфер життя громади.
В основі програми лежить принцип взаємодії: громади з різних регіонів безпосередньо допомагають одна одній у складних умовах війни. На практиці це означає передачу транспорту та обладнання, допомогу кадрами у відновленні інфраструктури, підтримку роботи комунальних служб та допомогу людям у громадах, які найбільше постраждали.