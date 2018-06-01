Замість капоту – багажник, передні фари – у хвостових плавниках, під капотом – п'ятилітровий V8...

Історія пам’ятає чимало машин-Франкенштейнів, зібраних з деталей різних автомобілів, та навряд чи котрийсь з них виглядав так добре, як цей.

Пам’ятаєте дивний автомобіль, зібраний з 17 різних машин? Або цей двосторонній Chevrolet? Чимало химерних творінь вийшло з автомайстерень до цього часу, але навіть серед них цей хот-род виділяється своєю незвичайністю та унікальністю. А ще творіння під назвою Tail Spin від ательє Astill Design виглядає на диво гармонічно, немов його дизайн був створений у італійських кузовних ательє. Насправді ж, робили його у Австралії, в місті Вуллонг на замовлення подружжя ентузіастів, що прагнули перемогти у конкурсі кастом-карів MotorEx.

Також цікаво: Подивіться, як президент Туркменістану крутить гайки

Фото: Tail Spin Holden FB / YouTube

Своє життя цей автомобіль почав у 1960-х, як Holden FB. Модель випускалась у кузовах седан, універсал, пікап та мінівен і оснащувалась 2,3-літровим шестициліндровим двигуном потужністю 75 кінських сил.

Подружжя з Канберри і спеціалісти компанії Astill Design витратили на будівництво цього шедевру не один рік і купу грошей, але їх зусилля не пропали марно. В решті решт, Tail Spin (“Вертихвіст”) отримав найвищу нагороду Grand Master у конкурсі MotorEx.

А тепер рецепт. Команда узяла за основу кузов Nissan Skyline R33, задні частини від двох Holden і з’єднала їх між собою; під капот втиснули 5-літровий V8 GM, знятий з розбитого седана VN Calais; двигун з’єднали з коробкою передач T700, з диференціалом Borg-Warner, встановили гальмівні диски з VS Commodore, 18-дюймові колісні диски Schott Velocity, саморобну вихлопну систему зі сталевих труб та ще деякі деталі від інших автомобілів. Як, наприклад, крісла від Lexus.

Унікальний кузов пофарбований у зеленувато-золотий відтінок кількома шарами фарби PPG, а салон з ресто-модифікованою торпедо зробили червоним. Що ж, така робота, виконана на найвищому рівні, й справді гідна нагороди.

Також цікаво: Індійці примудрились зробити компактний кросовер дев'ятимісним