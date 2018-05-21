20 років на ходу, а цей TDI ще нівроку!

З кожним роком автомобілі стають все більш технологічними і дорожчими. Та двигуни за останні два десятиліття принципових змін не зазнали. І цей двигун від старої Octavia показує, чому.

Цікаво, що рекорд проходження кола на Нюрбургрінгу для гоночних автомобілів тримається вже 35 років, тоді як серійні автомобілі покращують результати по кілька разів на рік. Це означає, що поступово гоночні технології йдуть в маси.

Читайте також: Тест-драйв нової Skoda Octavia

Кажуть, що зараз вже не роблять двгуни-мільйонники, тож, можливо, перед нами – “останній з Могікан”. У Шкоди й сьогодні є гарні дизельні двигуни, та чи матиме сучасний TDI, такий же добрий стан через двацять років? Якщо так, ми готові навіть пробачити концерну Volkswagen “дизельгейт”.



Фото: Skoda Octavia першого покоління 1996-2010 рр. / Skoda

Так, Октавія, можливо, не найцікавіший автомобіль серед своїх однокласників та одноліток, особливо з дизельним двигуном 1.9 TDI. Однак його надійність заслужила автомобілю добру славу, завдяки чому чеська марка спромоглась стати популярною у Європі та поза її межами.

Також цікаво: Skoda Octavia "на бляхах" – вдалий компроміс

Автори відео з каналу Car Throttle розібрали двигун Octavia першого покоління, що має на одометрі 693 тисячі кілометрів, аби показати його стан. І те, що ми бачимо, вражає. Клапани, кулачки, колектори – усе майже як нове. Єдине, що вказує на довгу роботу двигуна – накопичення нагару на прокладці, однак навіть він служить на благо, забезпечуючи певне ущільнення.

Механік говорить, що очищення двигуна навіть може піти йому не на користь. Єдиний компонент, який справді потребує заміни – турбіна. Цікаво, що в автомобіля навіть глушник заводський, встановлений ще у 1998 році. Звичайно, такий стан компонентів зумовлений бережливою експлуатацією та регулярним обслуговуванням.

Також цікаво: Mazda6 "на бляхах" – надійність всім на заздрість