Первые анонсы электрического пикапа от стартапа Atlis появились в 2019 году, а в прошлом году компания презентовала свою первую модель. Пикап на презентации 2020 года заметно отличался от машины с первого анонса, но теперь американская фирма показала машину с совершенно другим дизайном.

В новой редакции дизайна (будем надеяться, окончательной) пикап имеет абсолютно прямые линии кузова, подобно Tesla Cybertruck и Bollinger B2.

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Первоначально Atlis XT изображался так:



Позже вид электрического пикапа несколько изменился, преимущественно в передней части:

В таком виде электрокар уже давали на тесты американским журналистам, поэтому ожидалось, что именно так и будет выглядеть серийная модель. Но вид серийного пикапа Atlis оказался совсем другим и стал неожиданностью для СМИ и будущих владельцев, которые внесли депозиты. Впрочем, презентованный пикап все еще обозначается словом Prototype, что дает ему возможность снова измениться перед запуском в производство.

Фото: Atlis XT / Atlis

Одной из особенностей пикапа являются выдвижные камеры заднего вида, встроенные в указатели поворота. Чтобы они могли работать в холодном климате, механизмы оснащены собственным подогревом.

Пикап базируется на платформе-скейте собственной разработки Atlis, которая включает независимые тяговые двигатели на каждом колесе и односкоростную коробку передач с прямым приводом. Подвеска – пневматическая, задние колеса – поворотные, тормоза – электронные, передний багажник – самый большой в классе.

Характеристики пикапа Atlis достаточно приятные: батарея на 250+ кВт-ч обеспечивает запас хода до 805 километров и может полностью перезарядитись на фирменном терминале за 15 минут и служить более миллиона циклов перезарядки; мощность пикапа в максимальной конфигурации составляет 600+ лошадиных сил; полезная нагрузка – до 2268 кг, а буксировки – до 9072 кг. Компания планирует развернуть собственную сеть зарядных станций в США в ближайшее время.

Atlis впервые позволил заглянуть в салон электрического пикапа, рассчитанный на 3-6 пассажиров. Главное украшение кокпита – 12,8-дюймовый экран мультимедийного комплекса с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Производитель говорит, что к важнейшим функциям автомобиля можно получить доступ всего за три нажатия на экран.

Цены на Atlis XT стартуют от 45 000 долларов, что является достаточно конкурентоспособным для сегмента электрических пикапов. Производство XT обещают начать в конце 2022 года.