Перші анонси електричного пікапа від стартапу Atlis з'явились у 2019 році, а минулого року компанія презентувала свою першу модель. Пікап на презентації 2020 року помітно відрізнявся від машини з першого анонсу, але тепер американська фірма показала машину з абсолютно іншим дизайном.

У новій редакції дизайну (сподіватимемось, остаточній) пікап має абсолютно прямі лінії кузову, подібно до Tesla Cybertruck та Bollinger B2.

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Спочатку Atlis XT зображувався так:



Пізніше вигляд електричного пікапа дещо змінився, переважно в передній частині:

У такому вигляді електрокар вже давали на тести американським журналістам, тож очікувалось, що саме так і виглядатиме серійна модель. Але вигляд серійного пікапа Atlis виявився зовсім іншим і став несподіванкою для ЗМІ та майбутніх власників, які внесли депозити. Втім, презентований пікап все ще позначається словом Prototype, що дає йому можливість знову змінитись перед запуском у виробництво.

Фото: Atlis XT / Atlis

Однією з особливостей пікапа є висувні камери заднього виду, вбудовані у покажчики повороту. Щоб вони могли працювати у холодному кліматі, механізми оснащено власним підігрівом.

Пікап базується на платформі-скейті власної розробки Atlis, яка включає незалежні тягові двигуни на кожному колесі та одношвидкісну коробку передач з прямим приводом. Підвіска – пневматична, задні колеса – поворотні, гальма – електронні, передній багажник – найбільший у класі.

Характеристики пікапа Atlis є досить приємними: батарея на 250+ кВт-год забезпечує запас ходу до 805 кілометрів і може повністю перезарядитись на фірмовому терміналі за 15 хвилин та служити понад мільйон циклів перезарядки; потужність пікапа у максимальній конфігурації становить 600+ кінських сил; корисне навантаження – до 2268 кг, а буксирування – до 9072 кг. Компанія планує розгорнути власну мережу зарядних станцій у США найближчим часом.

Atlis вперше дозволив зазирнути в салон електричного пікапа, розрахований на 3-6 пасажирів. Головна окраса кокпіту – 12,8-дюймовий екран мультимедійного комплексу з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Виробник каже, що до найважливіших функцій автомобіля можна отримати доступ усього за три натискання на екран.

Ціни на Atlis XT стартують від 45 000 доларів, що є досить конкурентоспроможним для сегмента електричних пікапів. Виробництво XT обіцяють розпочати наприкінці 2022 року.