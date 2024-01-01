Британские полицейские следят за нарушителями из кабин грузовиков: что они увидели

Проверки с участием патрульного тягача без маркировки и внешних признаков принадлежности к полицейскому ведомству в первую очередь связаны с работой профессиональных водителей. Главная идея заключалась в том, чтобы патрульные, которые сидят высоко, могли видеть все внутри кабине других грузовиков.

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Ежедневно по дорогам ездят сотни тысяч грузовиков. Британский транспортный центр национальных автомагистралей пишет, что большинство водителей благоразумны за рулем, но отдельные подвергают себя и других опасности из-за грубого поведения.

Практика показала, что через окно с высоты магистрального автомобиля открывается еще и хороший обзор того, что происходит в салонах легковушек. А там в это время не только разговаривают по телефону, держа его возле уха, но и пишут SMS-сообщения, просматривают почту в ноутбуке или общаются, занимаются любовью, наводят макияж, переодеваются и совершают много такого, что отвлекает от руля и дороги.

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Магистральный тягач DAF CF Euro 6 Space Cab, принадлежащий британской полиции, регулярно передается между подразделениями со всей страны как переходный вымпел и используется в основном для патрулирования автодорог.

Одна из последних акций такого типа состоялась на трассе М40 в Уорикшире, центральная Англия, где офицеры грузовиков зафиксировали всего 63 нарушения. Два из них были настолько серьезными, что их было решено опубликовать в сети.

В первом случае видно Nissan Micra прямо перед грузовиком. Оказалось, что женщина, которая управляет им, наносит макияж, глядя преимущественно в зеркало, и поэтому имеет проблемы с соблюдением прямолинейного движения.

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Тягач рядом в обгоне явно не привлекает ее внимания. Даже услышав сигнал, водитель не реагирует.

Второй пример показывает Audi A3 прямо перед грузовиком (опять видно в широкоугольном зеркале DAF). Оказалось, что женщина за рулем автомобиля держит обе руки на своем смартфоне, скорее всего, просматривает сообщения, и в этот момент она также тянется к своему ноутбуку и начинает там что-то искать.

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Только услышав пневматический сигнал от грузовика, водитель откладывает приборы и начинает ориентироваться на дороге.

В обоих случаях экипаж грузовика воспользовался помощью меньшей полицейской машины, которая ехала на некотором расстоянии. Тот экипаж останавливал машины, на которые указывали по радиостанции коллеги, и выписывал водителям штрафные квитанции. Видеопоказы с патрульного магистрального тягача снимали у нарушителей любые вопросы – вина доказана.

Самые распространенные нарушения водителями на сети британских дорог. Скриншот: Авто24

Кстати, британская полиция сделала определенные выводы. С 2015 года, когда ввели в эксплуатацию первые немаркированные тягачи, патрульные выписали 11 965 штрафов за использование электронных устройств во время движения. В 13 тысячах случаев штрафы касались вождения без ремней безопасности.

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Вполне вероятно, что украинское ведомство этот опыт уже изучает и с наступлением лучших послевоенных времен может позаимствовать подобную практику в свою работу.