Британські поліцейські слідкують за порушниками з кабіни вантажівки: що вони побачили

Перевірки за участю патрульного тягача без маркування та зовнішніх ознак належності до поліцейського відомства в першу чергу пов'язані з роботою професійних водіїв. Головна ідея полягала в тому, щоб патрульні, які сидять високо, могли бачити все всередині кабіні інших вантажівок.

Читайте також З Великобританії до України рухається колона з трьох десятків спецавтомобілів: відео

Щодня дорогами їздять сотні тисяч вантажівок. Британський транспортний центр національних автомагістралей пише, що більшість водії розсудливі за кермом, але окремі наражають себе та інших на небезпеку через брутальну поведінку.

Практика показала, що через вікно з висоти магістрального автомобіля відкривається ще й добрий огляд того, що діється у салонах легковиків. А там в цей час не лише розмовляють через телефон, тримаючи його біля вуха, але й пишуть SMS-повідомлення, переглядають пошту в ноутбуці чи спілкуються, займаються коханням, наводять макіяж, переодягаються і вчиняють багато такого, що відвертає від керма і дороги.

AdBlue PureDrive – це рідина для зменшення кількості забрудненого повітря дизельним двигуном. Сертифікована Німецькою асоціацією автопромисловості (Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), вона доступна на АЗК WOG. Рекламна інформація

Читайте також Британські фермери перетнули український кордон на 30 пікапах

Магістральний тягач DAF CF Euro 6 Space Cab, що належить британській поліції, регулярно передається між підрозділами з усієї країни як перехідний вимпел та використовується в основному для патрулювання автошляхів.

Одна з останніх акцій такого типу відбулася на трасі М40 в Уорікширі, центральна Англія, де офіцери вантажівок зафіксували загалом 63 порушення. Два з них були настільки серйозними, що їх було вирішено опублікувати в мережі.

У першому випадку видно Nissan Micra просто перед вантажівкою. Виявилося, що жінка, яка керує ним, наносить макіяж, дивлячись переважно в дзеркало, і тому має проблеми з дотриманням прямолінійного руху.

Читайте також Український біженець став заробляти в Британії 100 000 гривень на місяць

Тягач поруч в обгоні явно не привертає її уваги. Навіть почувши сигнал, водійка не реагує.

Другий приклад показує Audi A3 прямо перед вантажівкою (знову видно в ширококутному дзеркалі DAF). Виявилося, що жінка за кермом автомобіля тримає обидві руки на своєму смартфоні, швидше за все, переглядає повідомлення, і в цей момент вона також тягнеться до свого ноутбука і починає там щось шукати.

Читайте також З Великобританії в Україну надійшли незвичні автобуси

Лише почувши пневматичний сигнал від вантажівки, водійка відкладає прилади та починає орієнтуватися на дорозі.

В обох випадках екіпаж вантажівки скористався допомогою меншої поліцейської машини, яка їхала на деякій відстані. Той екіпаж зупиняв машини, на які вказували по радіостанції колеги, і виписував водіям штрафні квитанції. Відеопокази з патрульного магістрального тягача знімали у порушників будь-які питання – вина доведена.

Найпоширеніші порушення водіями на мережі британських доріг. Скриншот: Авто24

До речі, британська поліція зробила певні висновки. З 2015 року, коли ввели в експлуатацію перші немарковані тягачі, патрульні виписали 11 965 штрафів за використання електронних пристроїв під час руху. У 13 тисячах випадків штрафи стосувалися водіння без ременів безпеки.

Читайте також Українські розвідники отримали модернізовані британські машини Scimitar MK2

Цілком ймовірно, що українське відомство цей досвід уже вивчає і з настанням кращих післявоєнних часів може запозичити подібну практику у свою роботу.