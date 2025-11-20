Британские преступники массово скупают транспортные компании: кто за этим стоит

По данным Национальной разведывательной службы полиции по преступлениям, связанных с транспортными средствами, новая схема мошенничества направлена против перевозчиков с хорошей деловой репутацией.

Как пишет BBC, преступники все чаще используют не только фиктивные транспортные компании, но и выкупленные у порядочных владельцев транспортно-логистические предприятия с хорошей репутацией.

BBC провела собственное журналистское исследование и узнала, что несколько компаний были куплены на умерших людей, после чего взятые на перевозку партии товаров на десятки тысяч фунтов стерлингов исчезли без следа.

Новая схема работает без сбоев

Преступные группы в Великобритании намеренно скупают или захватывают транспортные компании, чтобы под видом легитимного перевозчика получать полные грузы и исчезать с ними.

BBC обнаружила несколько фактов такой покупки. В частности, одна приобретенная компания с хорошей репутацией была зарегистрирована на умершего и начала официально принимать заказы на перевозку грузов.

И это не единичный случай. Обычно после приобретения компаний через Companies House преступники использовали эти предприятия как инструмент для похищения партий товаров на десятки тысяч фунтов стерлингов.

Фальшивый перевозчик украл груз на £75 000

Анонимная компания из Мидлендса потеряла грузовик с продукцией на £75 000. В конвертации это будет примерно 4 141 700 гривен.

При этом заказчик отмечает, что перевозчик Zus Transport имел идеальные документы – страхование, лицензии, данные в реестре.

После загрузки:

грузовик выехал на поддельных номерах;

телефон "перевозчика" был отключен;

товар исчез без следа.

"Невероятно, что банда может так открыто обманывать транспортные компании", – владелец груза шокирован, он не мог и подумать, что попадет в такую передрягу.

Покойники в Британии становятся предпринимателями

BBC обнаружила, что поглощения были профинансированы банковскими переводами от компании, принадлежащей румынскому водителю грузовика по имени Ионут Калин. Тот умер в ноябре 2024 года, о чем журналистам подтвердили румынские чиновники.

Банковские операции на покупку произошли через несколько месяцев после того, как похоронили покойника. Счетные реквизиты умершего использовались для покупки британских транспортных компаний.

Фамилия Калина также была использована для регистрации по крайней мере трех из них в Реестре, в т.ч. и упомянутая выше Zus Transport.



Кто стоит за схемой

Участники расследования связывают деятельность неизвестной преступной группы с румыном Беньямином Мустатой. Он покупал компании и фигурировал в продаже дорогих авто в Ковентри после похищенных партий.

Тот отрицает свою причастность к криминальным сделкам, утверждая, что другие использовали его компанию.

Рост преступности в логистике

По данным Нацсовета начальников полиции, убытки от краж груза в 2024 году составили £111 млн. В конвертации это будет более 6 млрд грн, если точнее, то 6 129 751 890 грн.

Практически, это почти в два раза больше позапрошлогоднего. Статистика за 2023 год показывает сумму таких преступлений на уровне £68 млн, то есть более чем на 3 млрд грн (3 755 163 320 грн).

Методы воров становятся более профессиональными:

похищение во время доставки;

прорезание тентов на стоянках;

полное снятие прицепов;

нападения на склады;

кражи во время отдыха водителей.

Банды чаще всего охотятся на одежду, алкоголь, электронику и другую мелкую дорогостоящую продукцию.

Последствия для транспортных компаний

Даже одна кража может стать критической. Представители рынка предупреждают: в логистике маржа небольшая, поэтому потеря одного груза может буквально уничтожить бизнес.

Кроме денег, пострадавшие сталкиваются с:

потерей репутации;

задержками поставок;

долговременным стрессом;

недоверием клиентов.

В Ассоциации RHA заявляют, что сектор "под атакой", а компании сталкиваются с "высокоорганизованными сетями".

Что будет в перспективе

Для борьбы с такими проявлениями преступности правительство Великобритании планирует создать специальное подразделение в рамках полицейской команды "Опал".

Заместитель начальника полиции, первый руководитель отдела грузовых преступлений NPCC Джейн Меир, заявила, что новое подразделение полицейской разведки Opal, которое будет бороться с организованной корыстной преступностью, начнет заниматься этим вопросом в следующем году.