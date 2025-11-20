Британські злочинці масово скуповують транспортні компанії: хто за цим стоїть

За даними Національної розвідувальної служби поліції щодо злочинів, пов'язаних із транспортними засобами, нова схема шахрайства спрямована проти перевізників з гарною діловою репутацією.

Як пише BBC, злочинці все частіше використовують не тільки фіктивні транспортні компанії, але й викуплені у порядних власників транспортно-логістичні підприємства з гарною репутацією.

Читайте також У Європі частішають випадки викрадень товарів фейковими перевізниками

BBC провела власне журналістське дослідження й дізналася, що кілька компаній були куплені на померлих людей, після чого взяті на перевезення партії товарів на десятки тисяч фунтів стерлінгів зникли без сліду.

Нова схема працює без збоїв

Злочинні групи у Великій Британії навмисно скуповують або захоплюють транспортні компанії, щоб під виглядом легітимного перевізника отримувати повні вантажі та зникати з ними.

BBC виявила кілька фактів такої купівлі. Зокрема, одна придбана компанія з гарною репутацією була зареєстрована на померлого й почала офіційно брати замовлення на перевезення вантажів.

Читайте також У яких країнах Європи найбільше крадуть з вантажівок: рейтинг

І це не поодинокий випадок. Зазвичай після придбання компаній через Companies House злочинці використовували ці підприємства їх як інструмент для викрадення партій товарів на десятки тисяч фунтів стерлінгів.

Фальшивий перевізник поцупив вантаж на £75 000

Анонімна компанія з Мідлендсу втратила вантажівку із продукцією на суму £75 000. У конвертації це буде приблизно 4 141 700 гривень.

При цьому замовник зазначає, що перевізник Zus Transport мав ідеальні документи — страхування, ліцензії, дані у реєстрі.

Після завантаження:

вантажівка виїхала на підробних номерах;

телефон «перевізника» було вимкнено;

товар зник без сліду.

"Неймовірно, що банда може так відкрито обманювати транспортні компанії", – власник вантажу шокований, він не міг і подумати, що втрапить у таку халепу.

Читайте також Крадіжки з вантажівок у Європі поставлено на потік: що, як і на скільки вкрали

Покійники у Британії стають підприємцями

BBC виявила, що поглинання були профінансовані банківськими переказами від компанії, що належить румунському водієві вантажівки на ім'я Іонут Калін. Той помер у листопаді 2024 року, про що журналістам підтвердили румунські чиновники.

Банківські операції на купівлю сталися через кілька місяців після того, як поховали покійника. Рахункові реквізити померлого використовувалися для купівлі британських транспортних компаній.

Прізвище Каліна також було використано для реєстрації принаймні трьох з них у Реєстрі, у т.ч. й згадана вище Zus Transport.



Хто стоїть за схемою

Учасники розслідування пов’язують діяльність невідомої злочинної групи із румуном Беньяміном Мустатою. Він купував компанії та фігурував у продажі дорогих авто в Ковентрі після викрадених партій.

Той заперечує свою причетність до кримінальних оборудок, стверджуючи, що інші використали його компанію.

Зростання злочинності у логістиці

За даними Нацради начальників поліції, збитки від крадіжок вантажу у 2024 році становили £111 млн. У конвертації це буде понад 6 млрд грн, якщо точніше, то 6 129 751 890 грн.

Читайте також Найгучніші крадіжки вантажів у Європі: що крадуть і на яку суму

Практично, це майже у двічі більше позаторішнього. Статистика за 2023 рік показує суму таких злочинів на рівні £68 млн, тобто на понад 3 млрд грн (3 755 163 320 грн).

Методи крадіїв стають професійнішими:

викрадення під час доставлення;

прорізання тентів на стоянках;

повне зняття причепів;

напади на склади;

крадіжки під час відпочинку водіїв.

Банди найчастіше полюють на одяг, алкоголь, електроніку та іншу дрібну дорогу продукцію.

Наслідки для транспортних компаній

Навіть одна крадіжка може стати критичною. Представники ринку попереджають: у логістиці маржа невелика, тому втрата одного вантажу може буквально знищити бізнес.

Крім грошей, постраждалі стикаються з:

втратою репутації;

затримками постачань;

довготривалим стресом;

недовірою клієнтів.

В Асоціації RHA заявляють, що сектор "під атакою", а компанії стикаються з "високоорганізованими мережами".

Читайте також Злодії використовують безпілотники для крадіжок з вантажівок: як це працює

Що буде у перспективі

Для боротьби з такими проявами злочинності уряд Великої Британії планує створити спеціальний підрозділ у рамках поліцейської команди "Опал".

Заступниця начальника поліції, перший керівник відділу вантажних злочинів NPCC Джейн Меїр, заявила, що новий підрозділ поліцейської розвідки Opal, який боротиметься з організованою корисливою злочинністю, почне займатися цим питанням наступного року.