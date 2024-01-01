Чем уничтожают современную бронетехнику на поле боя: исследование

Театр военных действий демонстрирует мощную динамику противостояния с очень высокими ставками, где западные танки, высокоточная артиллерия и передовые украинские беспилотники противостоят российским боеприпасам, радиоэлектронной борьбе и устаревшей бронетехнике.

В эксклюзивном анализе бельгийского специализированного ресурса Army Recognition эксперты дают оценку обеим сторонам, в которых самые совершенные системы вооружения зависят от человеческого фактора и изобретательности военных.

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С украинской стороны основные боевые танки Leopard 2A6 немецкого производства широко использовались для прорыва российских оборонительных рубежей. Одним из впечатляющих примеров являются кадры, подтвержденные разведывательными каналами, на которых показано Leopard 2A6, выведен из строя во время удара мины и впоследствии поражен беспилотным летательным аппаратом.

Кадры этого инцидента подчеркивают уязвимость танка в заминированной местности. Видео с YouTube, на котором показано, как отряды Leopard передвигаются по территориям конфликта в Запорожье, также стали вирусными, обеспечивая редкое изображение крупным планом современной бронетехники в действии.

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Украинские силы также взяли на вооружение боевую машину пехоты Bradley M2A2 ODS, в частности для поддержки пехоты и медицинской эвакуации под огнем. Несколько видео показывают, как Bradley поглощает удары РПГ и продолжает двигаться, часто оттягивая раненых членов экипажа в безопасное место. Эти моменты подчеркнули живучесть машины, особенно по сравнению с устаревшими вариантами БМП.

Инфографика под названием "Западные танки на вооружении Украины – живучесть и боевое использование в 2024 году" включает такие платформы, как немецкий танк Leopard 2A6, британский Challenger 2, американская БМП Bradley M2A2 и французская 155-мм самоходная гаубица CAESAR.

Сравнительные показатели бронетехники с Запада во время контрнаступления Украины в 2024 году, подчеркивая живучесть и боевую эффективность на основе проверенных данных с поля боя. Инфографика: Army Recognition Group

С российской стороны Т-90М "Прорыв" остается самым боеспособным танком. На видео показано, что он хорошо работает в статических оборонительных ролях и в городских боях. На последних кадрах видно, как несколько Т-90М становятся жертвами западных ПТУР с верхней атаки, таких как Javelin и NLAW.

Тепловые камеры операторов украинских беспилотников зафиксировали эти моменты с потрясающей четкостью, часто показывая, что уязвимая крыша башни исчезает за секунды.

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Т-80Б ВМ, благодаря его высокой мобильности, предпочитают в суровых зимних условиях, но его живучесть под ударом беспилотников так же скомпрометирована.

Особенно агрессивно Россия использует боеприпасы, находящиеся в режиме полета, в частности, беспилотник “Ланцет”. На десятках видео зафиксировано погружение “Ланцетов” в гаубицы, системы противовоздушной обороны и неподвижную бронетехнику. Эти ролики, широко распространены на Telegram и YouTube, иллюстрируют воздушное пространство с наиболее смертоносным слоем поражений.

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Наряду с этими системами Россия разворачивает огромное количество недорогих беспилотных летательных аппаратов FPV, оснащенных самодельными боеголовками, которые позволяют наносить точные удары по уязвимым тыловым позициям и движущимся транспортным средствам,.

Украина ответила интеграцией собственной тактики беспилотников FPV, которые сейчас есть в каждом механизированном и пехотном батальоне. Также растет роль коммерческих беспилотников, перепрофилированных для боевых действий. На видео показывают, как украинские FPV преследуют российские транспортные средства или сбрасывают гранаты на бункеры.

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Экспертная оценка векторов убийств на поле боя показывает, что беспилотные летательные аппараты сейчас вызывают 34% потерь техники, за ними следуют ПТУРы – 26%, мины и самодельные взрывные устройства – 20% и традиционная артиллерия – 12%.

Поэтому дрон FPV стоимостью 500 долларов США может уничтожить танк стоимостью 5 миллионов долларов, если он не поддерживается пехотой, РЭБ и эшелонированной обороной.

Война показывает, что с обеих сторон линии фронта ни одна система, какой бы современной она ни была, не защищена от этой новой эры высокоточной войны.