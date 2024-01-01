Чим знищують сучасну бронетехніку на полі бою: дослідження

Театр воєнних дій демонструє потужну динаміку протистояння з дуже високими ставками, де західні танки, високоточна артилерія та передові українські безпілотники протистоять російським боєприпасам, радіоелектронній боротьбі та застарілій бронетехніці.

В ексклюзивному аналізі бельгійського спеціалізованого ресурсу Army Recognition експерти дають оцінку обом сторонам, в яких найдосконаліші системи озброєння залежать від людського фактора та винахідливості військових.

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З українського боку основні бойові танки Leopard 2A6 німецького виробництва широко використовувалися для прориву російських оборонних рубежів. Одним із вражаючих прикладів є кадри, підтверджені розвідувальними каналами, на яких показано Leopard 2A6, виведений з ладу під час удару міни та згодом уражений безпілотним літальним апаратом.

Кадри цього інциденту підкреслюють вразливість танка у замінованій місцевості. Відео з YouTube, на якому показано, як загони Leopard пересуваються територіями конфлікту в Запоріжжі, також стали вірусними, забезпечуючи рідкісне зображення великим планом сучасної бронетехніки в дії.

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Українські сили також взяли на озброєння бойову машину піхоти Bradley M2A2 ODS, зокрема для підтримки піхоти та медичної евакуації під вогнем. Кілька відео показують, як Bradley поглинає удари РПГ і продовжує рухатися, часто відтягуючи поранених членів екіпажу в безпечне місце. Ці моменти підкреслили живучість машини, особливо у порівнянні із застарілими варіантами БМП.

Інфографіка під назвою "Західні танки на озброєнні України – живучість і бойове використання у 2024 році" включає такі платформи, як німецький танк Leopard 2A6, британський Challenger 2, американська БМП Bradley M2A2 і французька 155-мм самохідна гаубиця CAESAR.

Порівняльні показники бронетехніки із Заходу під час контрнаступу України в 2024 році, підкреслюючи живучість і бойову ефективність на основі перевірених даних з поля бою. Інфографіка: Army Recognition Group

З російського боку Т-90М "Прорив" залишається найбоєздатнішим танком. На відео показано, що він добре працює в статичних оборонних ролях і в міських боях. На останніх кадрах видно, як кілька Т-90М стають жертвами західних ПТУР з верхньої атаки, таких як Javelin і NLAW.

Теплові камери операторів українських безпілотників зафіксували ці моменти з приголомшливою чіткістю, часто показуючи, що вразливий дах башти зникає за секунди.

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Т-80Б ВМ, завдяки його високій мобільності, віддають перевагу в суворих зимових умовах, але його живучість під ударом безпілотників так само скомпрометована.

Особливо агресивно Росія використовує боєприпаси, що перебувають у режимі польоту, зокрема, безпілотник “Ланцет”. На десятках відео зафіксовано занурення “Ланцетів” у гаубиці, системи протиповітряної оборони та нерухому бронетехніку. Ці ролики, широко розповсюджені на Telegram і YouTube, ілюструють повітряний простір з найбільш смертоносним шаром уражень.

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Поряд із цими системами Росія розгортає величезну кількість недорогих безпілотних літальних апаратів FPV, оснащених саморобними боєголовками, які дозволяють завдавати точні удари по вразливих тилових позиціях і транспортних засобах, що рухаються.

Україна відповіла інтеграцією власної тактики безпілотників FPV, які зараз є в кожному механізованому та піхотному батальйоні. Також зростає роль комерційних безпілотників, перепрофільованих для бойових дій. На відео показують, як українські FPV переслідують російські транспортні засоби або скидають гранати на бункери.

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Експертна оцінка векторів вбивств на полі бою показує, що безпілотні літальні апарати зараз спричиняють 34% втрат техніки, за ними йдуть ПТУРи – 26%, міни та саморобні вибухові пристрої – 20% і традиційна артилерія – 12%.

Відтак дрон FPV вартістю 500 доларів США може знищити танк вартістю 5 мільйонів доларів, якщо він не підтримується піхотою, РЕБ та ешелонованою обороною.

Війна показує, що з обох сторін лінії фронту жодна система, якою б сучасною вона не була, не захищена від цієї нової ери високоточної війни.