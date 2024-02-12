Автомобилисты тыла передали фронтовикам довольно разнообразную, но очень нужную технику: акционерное общество "Черкасский автобус" выполнило необычную заявку подшефного подразделения Госспецтрансслужбы.

Для отрядов Государственной специальной службы транспорта, выполняющих задачи на передовых позициях фронта, автобусостроители подарили три багги, два квадроцикла, пять эвакуационных прицепов к упомянутой выше малогабаритной технике и пикап Isuzu. Такая партия машин сформирована по договоренности с военными.

И хотя о пикапах Isuzu редакция Авто24 уже не раз писала, в нынешнем транше "японец" прибыл к защитникам в несколько необычном исполнении. Во-первых, здесь кузов получил каркас для тентового накрытия.

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Во-вторых, двери со стороны водителя и пассажира изнутри имеют бронированные фартуки. Они не сплошные, частично открыт обзор с обоих зеркал заднего вида.

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Также дополнение сделано в зоне радиаторной решетки. Там в виде "кенгурятника" установили фронтальный штурмовой щит из мощной стальной конструкции.

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При необходимости он возьмет на себя агрессию встречных препятствий, легко сделает просеку в посадке из молодых деревьев, кустов или поможет преодолеть кустарники, защищая радиатор от повреждений. Это уже третий фактор технических изменений перекрашенного в зеленый матовый цвет пикапа.

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Если квадроциклы довольно часто встречаются в поставках в боевые подразделения Сил обороны, то багги заводского производства – явление редкое. В основном в войска идут машины такого типа, изготовленные самостоятельно в небольших мастерских и ремонтных цехах ведомственных автохозяйств энергетиков, коммунальных служб или коммерческих структур.

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В этом случае "Черкасский автобус" закупил и передал в Госспецтрансслужбу оригинальные мотовездеходы Can-Am Commander серии ХТ. Они изготовлены канадской корпорацией Bombardier Recreational Products (BRP). Кстати, два подаренных квадроцикла Outlander также с шильдиком Bombardier.

Can-Am Commander заводского исполнения разрабатывался для экстрима и тяжелых условий эксплуатации – охотникам на охоте, егерским службам на патрулировании лесных угодий или заповедников, фермерам для хозяйственных нужд. Однако эта машина практически без переработки пригодилась в армиях многих стран мира – мощная, выносливая, ремонтопригодная.

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Здесь заднее расположение двигателя. Его разместили как раз под небольшой кузовной платформой/багажным отсеком, что в случае обслуживания силового агрегата Rotax откидывается вверх. Клиренс в 33 см благоприятен для передвижения по пересеченной местности и в зоне как природных, так и искусственных преград упомянутой высоты.

Мощность силового агрегата с V-образным расположением цилиндров (100 л.с.) и крутящий момент управляется вариатором с системой быстрого срабатывания (QRS) с усиленной вентиляцией и электронной защитой приводного ремня. Стандартные режимы езды SPORT и ECO позволяют регулировать реакцию двигателя и трансмиссии.

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Производитель позиционирует Commander XT 1000R как "ориентированный на охоту" внедорожник. Он имеет 38,1-сантиметровый ход подвески. Впереди стоит двойной A-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади – торсионная подвеска на продольных А-образных рычагах ТТА со стабилизатором поперечной устойчивости.

Впереди и сзади пристроили двухтрубные газонаполненные амортизаторы. Ходовую дополняют крепкие 28-дюймовые вездеходные шины XPS Trail King в (71,1 х 22,9 х 35,6 см) и 14-дюймовые (35,6 см) алюминиевые колеса.

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Фронтальная лебедка пригодится для самовытаскивания. Она также способна вытащить другое транспортное средство, силовой 2-тонный потенциал позволяет зацепить крюком на вытянутом тросе тяжелый пикап, бусик и освободить такое ТС из ямы, траншеи, глубокой танковой колеи или просто из грязи.

Как выглядит двухместный багги-вездеход Commander XT в гражданской расцветке, хорошо видно из видеосюжета (см. внизу заметки), где в деталях изображены основные узлы, агрегаты и системы этой машины. Точно такой вездеход уже есть у наших защитников: автобусостроители передали Госспецтрансслужбе две версии мотовездеходов – одно багги имеет двухместное исполнение, а два - четырехместное (2+2).

В своей заметке на странице в Facebook Госспецтрансслужба сообщила, что маневровые мобильные автомобили от АО "Черкасский автобус" благодаря своей повышенной проходимости по бездорожью помогут эвакуировать раненых в стабилизационныt пункты, а также будут доставлять все необходимое для воинов на передовую.

Фото: Госспецтрансслужба