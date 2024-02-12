Автомобілісти тилу передали фронтовикам доволі різноманітну, але дуже потрібну техніку: акціонерне товариство "Черкаський автобус" виконало незвичну заявку підшефного підрозділу Держспецтрансслужби.

Для загонів Державної спеціальної служби транспорту, що виконують завдання на передових позиціях фронту, автобусобудівники подарували три багі, два квадроцикли, п’ять евакуаційних причепів до згаданої вище малогабаритної техніки та пікап Isuzu. Така партія машин сформована за домовленістю з військовими.

І хоча про пікапи Isuzu редакція Авто24 вже не раз писала, у нинішньому транші "японець" прибув до захисників у дещо незвичному виконанні. По-перше, тут кузов отримав каркас для тентового накриття.

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По-друге, двері з боку водія та пасажира зсередини мають броньовані фартухи. Вони не суцільні, частково відкрито огляд з обох дзеркал заднього огляду.

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Також додаток зроблено у зоні радіаторної решітки. Там у вигляді "кенгурятника" встановили фронтальний штурмовий щит з потужної сталевої конструкції.

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При потребі він візьме на себе агресію зустрічних перешкод, легко зробить просіку в посадці з молодих дерев, кущів чи допоможе подолати чагарники, захищаючи радіатор від пошкоджень. Це вже третій фактор технічних змін перефарбованого у зелений матовий колір пікапа.

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Якщо квадроцикли доволі часто зустрічаються у постачаннях до бойових підрозділів Сил оборони, то багі заводського виробництва – явище рідкісне. Здебільшого у війська йдуть машини такого типу, виготовлені самотужки у невеличких майстернях та ремонтних цехах відомчих автогосподарств енергетиків, комунальних служб чи комерційних структур.

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У цьому випадку "Черкаський автобус" закупив і передав до Держспецтрансслужби оригінальні мотовсюдиходи Can-Am Commander серії ХТ. Вони виготовлені канадською корпорацією Bombardier Recreational Products (BRP). До речі, два подаровані квадроцикли Outlander також з шильдиком Bombardier.

Can-Am Commander заводського виконання розроблявся для екстриму та важких умов експлуатації – мисливцям на полюванні, єгерським службам на патрулюванні лісових угідь чи заповідників, фермерам для господарських потреб. Однак ця машину практично без переробки згодилась в арміях багатьох країн світу – потужна, витривала, ремонтопридатна.

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Тут заднє розташування двигуна. Його розмістили якраз під невеличкою кузовною платформою/багажним відсіком, що у разі обслуговування силового агрегата Rotax відкидається вгору. Кліренс у 33 см сприятливий для пересування по пересічній місцевості та у зоні як природних, так і штучних перепон згаданої висоти.

Потужність силового агрегата з V-подібним розташуванням циліндрів (100 к.с.) та крутний момент керується варіатором із системою швидкого спрацьовування (QRS) з посиленою вентиляцією та електронним захистом повідного паса. Стандартні режими їзди SPORT і ECO дозволяють регулювати реакцію двигуна і трансмісії.

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Виробник позиціює Commander XT 1000R як "орієнтований на полювання" позашляховик. Він має 38,1-сантиметровий хід підвіски. Попереду стоїть подвійний A-подібний важіль зі стабілізатором поперечної стійкості, а позаду – торсіонна підвіска на поздовжніх А-подібних важелях ТТА зі стабілізатором поперечної стійкості.

Попереду та позаду прилаштували двотрубні газонаповнені амортизатори. Ходову доповнюють кремезні 28-дюймові всюдихідні шини XPS Trail King в (71,1 х 22,9 х 35,6 см) та 14-дюймові (35,6 см) алюмінієві колеса.

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Фронтальна лебідка стане в пригоді для самовитягування. Вона також спроможна витягти інший транспортний засіб, силовий 2-тонний потенціал дозволяє зачепити гаком на витягнутому тросі важкий пікап, бусик і визволити такий ТЗ з ями, траншеї, глибокої танкової колії чи просто з багнюки.

Як виглядає двомісний багі-всюдихід Commander XT у цивільній кольористиці, добре видно з відеосюжету (див. внизу замітки), де в деталях зображено основні вузли, агрегати та системи цієї машини. Точно такий всюдихід вже є у наших захисників: автобусобудівники передали Держспецтрансслужбі дві версії мотовсюдиходів – одне багі має двомісне виконання, а два - чотиримісне (2+2).

У своєму дописі на сторінці у Facebook Держспецтрансслужба повідомила, що маневрові мобільні автомобілі від АТ "Черкаський автобус" завдяки своїй підвищеній прохідності по бездоріжжю допоможуть евакуювати поранених до стабілізаційних пунктів, а також будуть доставляти все необхідне для воїнів на передову.

Фото: Держспецтрансслужба