Четвероногие роботы-курьеры будут носить почту и доставлять еду в Швейцарии

Для тестовых заданий выбран город Регенсдорф, недалеко от Цюриха. Поставщиком логистических услуг будет Swiss Post, а доставка будет осуществляться через Migros Online. Новость об эксперименте озвучила швейцарская робототехническая фирма Rivr, производитель четвероногих роботов.

Почтовая служба собирается оценить, как автоматизация может повысить эффективность, снизить физическую нагрузку на сотрудников и повысить качество опыта для клиентов, не меняя при этом уже налаженные логистические процессы. Естественно, на начальном этапе весь процесс, будет контролироваться человеческим персоналом для обеспечения безопасности.

Проект направлен на то, чтобы понять, могут ли роботизированные решения сократить расстояние ходьбы и тяжелые нагрузки для работников, одновременно улучшая устойчивость услуг.

Для Swiss Post это не первое полевое испытание роботов Rivr. Компания уже проводила эксперименты в различных городских контекстах, от США до Европы, где роботы сталкивались со сложными сценариями, характеризующихся переполненными тротуарами, пешеходными переходами и узкими доступами.

Фото: Rivr

Например, в американских университетских городках роботы обрабатывают доставки в смешанных районах, обогащая центральную базу данных ценной информацией для совершенствования искусственного интеллекта.

В Европе дальнейшие эксперименты касались городских районов с устаревшей инфраструктурой и нерегулярными маршрутами, ситуациями, которые позволили проверить адаптивные навигационные возможности и механическую устойчивость транспортных средств. Британские почтовики (см. видео ниже) уже начали экспериментальную доставку посылок и бандеролей от "порога до порога".

Стоит добавить, что к подобному эксперименту уже присоединилась одна из ведущих мировых платформ доставки еды Just Eat Takeaway.com. В Цюрихе с августа 2025 года роботы Rivr уже работают в доставке реальных заказов из местных ресторанов. Все идет к тому, что эти планы хотят распространить на другие европейские города уже до конца года.

Стоит добавить, что роботов для доставки еды укомплектовали утепленными 40-литровыми отсеками с внутренними разделителями. Они гарантируют защиту блюд и транспортировку без случайного перемещения содержимого и в запрограммированной температуре.

Фото: Rivr

Максимальная скорость робота где-то в три раза лучше походки человека – где-то под 15 км/ч. При этом на выполнение услуги не влияют дождь, снег, или плохое настроение, что обеспечивает непрерывность обслуживания.

Процесс происходит так же как и при традиционной доставке: ресторан размещает заказ в запечатанной коробке, клиент получает сообщение по прибытии и может разблокировать отделение, чтобы забрать свою еду. Управление всеми подразделениями осуществляется в режиме реального времени операционным центром, что обеспечивает немедленное вмешательство в случае необходимости.

Rivr – гибридная платформа, сочетающая в себе колеса и ножки. Первые гарантируют скорость и автономность, в пять раз выше, чем системы, основанные исключительно на роботизированных конечностях. А ноги позволяют преодолевать лестницы, бордюры и неровности рельефа.

Все это дополняется передовым сенсорным оборудованием, которое включает камеры, LiDar и мультимодальные системы восприятия, необходимые для распознавания окружающей среды и безопасной навигации. Кроме того, есть роботизированная рука, способна открывать ворота или размещать пакеты перед дверью.

Изотермический контейнер позволяет перевозить несколько единиц груза, от покупок до посылок среднего размера. Центральная электроника, размещена в туловище, управляет всей системой, координируя движения и обработку данных.

Флагманская модель четвероногого робота, получившая название Rivr One, была разработана, чтобы гарантировать интегрированную и гибкую службу доставки, способную работать как на последнем километре, так и на последних ста метрах. Его архитектура позволяет автономно работать на дороге или непосредственно взаимодействовать с автономными фургонами, из которых он может подбирать пакеты для выполнения миссии перед конечным потребителем.

Фото: Rivr

По словам менеджеров Rivr, производительность робота значительная: скорость выше человеческого темпа. Конструкция разработана таким образом, чтобы организовать безопасное взаимодействие с пешеходами, велосипедистами и даже домашними животными, избегая чувствительных пространств, таких как сады или зеленые насаждения.

Высокая автономность энергии и быстрая зарядка обеспечивают непрерывность обслуживания, а грузоподъемность и возможность доставки без присмотра расширяют сценарии использования.

Не менее важна инфраструктура управления, которая поддерживает автопарк. Все работы подключены к облачной системе, что позволяет осуществлять постоянный контроль миссий и удаленное вмешательство операторов в случае необходимости. На нынешнем этапе тестов у почтовиков и пищевиков такой гибридный подход сочетает автономность и надзор, что является важным элементом для безопасности и промышленной масштабируемости модели.