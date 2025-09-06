Чотириногі роботи-кур'єри носитимуть пошту та доставлятимуть їжу в Швейцарії

Для тестових завдань вибрано місто Регенсдорф, що неподалік Цюріха. Постачальником логістичних послуг буде Swiss Post, а доставлення здійснюватиметься через Migros Online. Новину про експеримент озвучила швейцарська робототехнічна фірма Rivr, виробник чотирилапих роботів.

Поштова служба збирається оцінити, як автоматизація може підвищити ефективність, знизити фізичне навантаження на співробітників і підвищити якість досвіду для клієнтів, не змінюючи при цьому вже налагоджені логістичні процеси. Звісно, на початковому етапі весь процес, буде контролюватися людським персоналом для забезпечення безпеки.

Проєкт спрямований на те, щоб зрозуміти, чи можуть роботизовані рішення скоротити відстань ходьби та важкі навантаження для працівників, одночасно покращуючи стійкість послуг.

Для Swiss Post це не перше польове випробування роботів Rivr. Компанія вже проводила експерименти в різних міських контекстах, від США до Європи, де роботи стикалися зі складними сценаріями, що характеризуються переповненими тротуарами, пішохідними переходами та вузькими доступами.

Фото: Rivr

Наприклад, в американських університетських містечках роботи обробляють доставлення в змішаних районах, збагачуючи центральну базу даних цінною інформацією для вдосконалення штучного інтелекту.

У Європі подальші експерименти стосувалися міських районів із застарілою інфраструктурою та нерегулярними маршрутами, ситуаціями, які дозволили перевірити адаптивні навігаційні можливості та механічну стійкість транспортних засобів. Британські поштовики (див. відео нижче) вже розпочали експериментальне доставлення посилок та бандеролей від "порога до порога".

Варто додати, що до подібного експерименту вже долучилася одна з провідних світових платформ доставлення їжі Just Eat Takeaway.com. У Цюріху з серпня 2025 року роботи Rivr вже працюють у доставленні реальних замовлень з місцевих ресторанів. Все йде до того, що ці плани хочуть поширити на інші європейські міста вже до кінця року.

Варто додати, що роботів для доставлення їжі укомплектували утепленими 40-літровими відсіками з внутрішніми роздільниками. Вони гарантують захист страв і транспортування без випадкового переміщення вмісту й у запрограмованій температурі.

Фото: Rivr

Максимальна швидкість робота десь у три рази краща від ходи людини – десь під 15 км/год. При цьому на виконання послуги не впливають дощ, сніг, чи поганий настрій, що забезпечує безперервність обслуговування.

Процес відбувається так само як і при традиційному доставленні: ресторан розміщує замовлення в запечатаній коробці, клієнт отримує повідомлення після прибуття і може розблокувати відділення, щоб забрати свою їжу. Керування всіма підрозділами здійснюється в режимі реального часу операційним центром, що забезпечує негайне втручання в разі потреби.

Rivr – гібридна платформа, що поєднує в собі колеса і ніжки. Перші гарантують швидкість і автономність, в п'ять разів вище, ніж системи, засновані виключно на роботизованих кінцівках. А ноги дозволяють долати сходи, бордюри й нерівності рельєфу.

Все це доповнюється передовим сенсорним обладнанням, яке включає камери, LiDar та мультимодальні системи сприйняття, необхідні для розпізнавання навколишнього середовища та безпечної навігації. Крім того, є роботизована рука, здатна відкривати ворота або розміщувати пакунки перед дверима.

Ізотермічний контейнер дозволяє перевозити кілька одиниць вантажу, від покупок до посилок середнього розміру. Центральна електроніка, розміщена в тулубі, керує всією системою, координуючи рухи та обробку даних.

Флагманська модель чотириногого робота, що отримала назву Rivr One, була розроблена, щоб гарантувати інтегровану та гнучку службу доставлення, здатну працювати як на останньому кілометрі, так і на останніх ста метрах. Його архітектура дозволяє автономно працювати на дорозі або безпосередньо взаємодіяти з автономними фургонами, з яких він може підбирати пакети для виконання місії перед кінцевим споживачем.

Фото: Rivr

За словами менеджерів Rivr, продуктивність робота значна: швидкість вища за людський темп. Конструкція розроблена таким чином, щоб організувати безпечну взаємодію з пішоходами, велосипедистами й навіть домашніми тваринами, уникаючи чутливих просторів, таких як сади або зелені насадження.

Висока автономність енергії та швидка зарядка забезпечують безперервність обслуговування, а вантажність та можливість доставлення без нагляду розширюють сценарії використання.

Не менш важливою є інфраструктура управління, яка підтримує автопарк. Всі роботи підключені до хмарної системи, що дозволяє здійснювати постійний контроль місій і віддалене втручання операторів у разі потреби. На нинішньому етапі тестів у поштовиків та харчовиків такий гібридний підхід поєднує автономність і нагляд, що є важливим елементом для безпеки та промислової масштабованості моделі.