Что изменится для автовладельцев в 2025 году

До наступления нового года остается около месяца, поэтому с изменением на календаре даты на 1 января 2025 состоится ряд запланированных изменений. Каждая из них будет иметь определенное влияние на рынок, отдельных автовладельцев или бизнес, чья деятельность связана с автомобильной сферой.

Специалисты Института исследований авторынка собрали основные изменения, которые ожидаются, и описали каждое из них.

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Введение эконорм "Евро-6"

С первого дня 2025 года такие новые и подержанные транспортные средства как седельные тягачи, грузовые автомобили (всех групп), спецтехника (автокраны, строительная техника, эвакуаторы и т.д.), автобусы, а также новые легковые автомобили, которые подаются на первую регистрацию, должны соответствовать экологическому стандарту "Евро-6".

Напомним, что машины, которые соответствуют этим нормам, на рынке присутствуют ориентировочно с 2015 года. Соответственно, минимальный возраст перечисленных подержанных транспортных средств, уменьшится на 6 лет относительно действующего пока "Евро-5". Это поднимает планку минимальной цены для них.

Не затронут эти изменения легковые авто с пробегом - для них так и остается минимальным требованием соответствие "Евро-2" или аналогичному стандарту.

Последний год льготной растаможки на электромобили

До вступления в силу ряда законов, растаможка электромобилей происходила так же как и бензиновых или дизельных легковушек, или грузовиков. То есть, при ввозе такой машины начислялась пошлина, акциз и НДС, а перед регистрацией следовало оплатить еще и сбор в Пенсионный фонд. В результате каждый электромобиль становился дороже относительно его закупочной цены за рубежом минимум на 35...40%.

Льготная растаможка, при которой остался лишь сравнительно небольшой акциз (1 евро за 1 кВт-ч емкости батареи, на практике от 20 до 100 евро за 1 автомобиль) позволило этому сегменту довольно заметно нарастить обороты, развиться смежным бизнесам, а парку электромобилей вырасти до более 130 тысяч машин. Это больше, чем в некоторых европейских странах с количеством населения, подобным как в Украине.

Однако скорее всего эти льготы будут "автоматически" отменены 31 декабря 2025 года (кроме сбора за первую регистрацию), поскольку пока нет ни одной зарегистрированной в Верховной Раде инициативы, которая могла бы продлить действие этих правил. Впрочем, для этого есть в запасе целый год.

Посчитать растаможку авто с ДВС и электромотором можно здесь

Новые правила автострахования

Для начала стоит сказать, что все действующие договоры "автогражданки", заключенные и оплаченные до 31.12.2024 останутся в силе до даты, указанной в них как дата завершения действия договора. То есть, сразу после Нового года не нужно идти в ближайший офис страховой компании и покупать новый полис. Но когда он все же закончится - будут действовать новые правила.

Самое заметное изменение - увеличение лимитов страховых выплат: вместо текущих 160 тыс. грн за повреждение имущества и 320 тыс. грн за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, с 1 января следующего года эти числа вырастут до 250 тыс. грн (1,25 млн грн на событие) и 500 тыс. грн (5 млн на событие) соответственно.

Все договоры будут заключаться без франшизы, каждый полис будет предусматривать возможность прямого урегулирования, выплаты за поврежденные элементы будут осуществляться без учета их износа (амортизации), Европротоколом можно будет пользоваться без учета лимитов, как это сейчас (но в рамках общих лимитов "автогражданки"). Льготные категории водителей, которые сейчас имеют право на бесплатную поддержку от МТСБУ в случае повреждения чужого имущества, потеряют эту возможность, вместо этого им будет предложена 50% скидка на полисы обязательного автострахования.

Кстати какие страховые компании быстрее всего выплачивают возмещение

Цены на полисы автогражданки вырастут, поскольку страховщикам придется в сметы заложить новые увеличенные лимиты, нулевую франшизу и "безлимитный" Европротокол. Кроме того, новые правила предусматривают снятие всех ограничений на ценообразование страховщиками. Они получат право устанавливать цены по собственному усмотрению, которые, будет регулировать рынок, ведь и о конкуренции не следует забывать.

Сбор за первую регистрацию

Этот сбор обязательно уплачивается при первой регистрации новых и подержанных легковых автомобилей, кроме тех, оснащенных электрическими двигателями. Ставка - 3, 4, или 5 процентов от оценочной стоимости автомобиля.

Обычно, с приходом каждого нового года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который будет определять диапазон для применения упомянутых 3, 4 или 5%, менялся. Однако на этот раз он остался на "старом" уровне 3028 грн, поэтому и "ценовые коридоры" остаются без изменений на весь следующий год (или, если опираться на текущую редакцию Бюджетной декларации, даже до 2027 года).

Вывод Авто24

Итак, это была информация об известных, запланированных изменениях. Как они повлияют на авторынок - сообщим в следующих публикациях, с прогнозами на 2025 год для автомобильного рынка.