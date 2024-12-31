Що зміниться для автовласників у 2025 році

До настання нового року залишається близько місяця, тож зі зміною на календарі дати на 1 січня 2025 відбудеться низка запланованих змін. Кожна з них матиме певний вплив на ринок, окремих автовласників чи бізнеси, чия діяльність пов’язана з автомобільною сферою. Фахівці Інституту досліджень авторинку зібрали основні зміни, які очікуються, та описали кожну з них.

Також цікаво в Україні скасовують зелений колір на світлофорах

Запровадження еконорм «Євро-6»

З першого дня 2025 року такі нові та вживані транспортні засоби як сідлові тягачі, вантажні автомобілі (всіх груп), спецтехніка (автокрани, будівельна техніка, евакуатори тощо), автобуси, а також нові легкові автомобілі, які подаються на першу реєстрацію, повинні відповідати екологічному стандарту «Євро-6».

Нагадаємо, що машини, які відповідають цим нормам, на ринку присутні орієнтовно з 2015 року. Відповідно, мінімальний вік перелічених вживаних транспортних засобів, зменшиться на 6 років відносно чинного поки «Євро-5». Це підіймає планку мінімальної ціни для них.

Не зачеплять ці зміни легкові авто з пробігом — для них так і залишається мінімальною вимогою відповідність «Євро-2» або аналогічному стандарту.

Останній рік пільгового розмитнення на електромобілі

До набуття чинності низкою законів, розмитнення електромобілів відбувалося так само як і бензинових чи дизельних легковиків або вантажівок. Тобто, при ввезенні такої машини нараховувалося мито, акциз й ПДВ, а перед реєстрацією слід було сплатити ще й збір до Пенсійного фонду. В результаті кожен електромобіль ставав дорожчим відносно його закупівельної ціни за кордоном щонайменше на 35...40%.

Пільгове розмитнення, при якому залишився лише порівняно невеликий акциз (1 євро за 1 кВт-год ємкості батареї, на практиці від 20 до 100 євро за 1 автомобіль) дозволило цьому сегменту досить помітно наростити оберти, розвинутися суміжним бізнесам, а парку електромобілів зрости до понад 130 тисяч машин. Це більше, ніж в деяких європейських країнах з кількістю населення, подібною як в Україні.

Проте швидше за все ці пільги будуть «автоматично» скасовані 31 грудня 2025 року (крім збору за першу реєстрацію), оскільки наразі немає жодної зареєстрованої у Верховній Раді ініціативи, яка б могла продовжити дію цих правил. Втім, для цього є в запасі цілий рік.

Порахувати розмитнення авто з ДВЗ та електромотором можна тут

Нові правила автострахування

Для початку варто сказати, що всі чинні договори «автоцивілки», укладені й оплачені до 31.12.2024 залишаться чинними до дати, вказаної в них як дата завершення дії договору. Тобто, відразу після Нового року не потрібно йти до найближчого офісу страхової компанії та купувати новий поліс. Але коли він все ж закінчиться — діятимуть нові правила.

Найпомітніша зміна — збільшення лімітів страхових виплат: замість поточних 160 тис. грн за пошкодження майна та 320 тис. грн за шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю потерпілого, з 1 січня наступного року ці числа зростуть до 250 тис. грн (1,25 млн грн на подію) та 500 тис. грн (5 млн на подію) відповідно.

Всі договори укладатимуться без франшизи, кожен поліс передбачатиме можливість прямого врегулювання, виплати за пошкоджені елементи здійснюватимуться без урахування їхнього зносу (амортизації), Європротоколом можна буде користуватися без врахування лімітів, як це зараз (але в рамках загальних лімітів «автоцивілки»). Пільгові категорії водіїв, які зараз мають право на безплатну підтримку від МТСБУ у разі пошкодження чужого майна, втратять цю можливість, натомість їм буде запропонована 50% знижка на поліси обов’язкового автострахування.

До речі які страхові компанії найшвидше виплачують відшкодування

Ціни на поліси автоцивілки зростуть, оскільки страховикам доведеться у кошториси закласти нові збільшені ліміти, нульову франшизу та «безлімітний» Європротокол. Крім того, нові правила передбачають зняття всіх обмежень на ціноутворення страховиками. Вони отримають право встановлювати ціни на власний розсуд, які, регулюватиме ринок, адже й про конкуренцію не слід забувати.

Збір за першу реєстрацію

Цей збір обов’язково сплачується при першій реєстрації нових та вживаних легкових автомобілів, крім тих, що оснащені електричними двигунами. Ставка — 3, 4, або 5 відсотків від оціночної вартості автомобіля.

Зазвичай, з приходом кожного нового року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який визначатиме діапазон для застосування згаданих 3, 4 або 5%, змінювався. Проте цього разу він залишився на «старому» рівні 3028 грн, тож і «цінові коридори» залишаються без змін на весь наступний рік (або, якщо опиратися на поточну редакцію Бюджетної декларації, навіть до 2027 року).

Висновок Авто24

Отже, це була інформація про відомі, заплановані зміни. Як вони вплинуть на авторинок — повідомимо у наступних публікаціях, з прогнозами на 2025 рік для автомобільного ринку.