Что ожидает женщин-операторов складских погрузчиков после ускоренных курсов обучения

Подготовка осуществляется по программе OnTrack, которую организует Reskilling Ukraine. По такому проекту эта организация обучает женщин водительским и производственным специальностям.

Ранее уже начаты курсы для женщин по подготовке водителей грузовых автомобилей, автобусов, операторов фронтальных погрузчиков, экскаваторов, автомехаников. Теперь пришла очередь и к важнейшей в логистике складской технике. Как и раньше, это должны быть женщины не моложе 18 лет.

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Официально этот курс Reskilling Ukraine идет по конкретной специализации – "Водитель вилочного погрузчика". Его будут читать непосредственно в Киеве.

Программа курса предусматривает неделю теоретического обучения. В ходе аудиторных занятий слушательницы узнают как работает техника, ознакомятся с ее устройством, техникой безопасности, получат представление о складской логистике.

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Еще одна неделя обучения отведена под практику. Курсантки овладеют навыками управления погрузчиком, практически будут работать с грузами на современных машинах. Это будут как погрузчики с двигателями внутреннего сгорания, так и аккумуляторные.

После успешной сдачи выпускных экзаменов, зачетов и практических навыков эксплуатации складской техники выпускницы получат соответствующее удостоверение государственного образца.

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К кандидатам на освоение новой профессии будет одно требование – убедительная мотивация сменить профессию и желание работать в сфере логистики и складского хозяйства.

Также сообщено, что обучение в Киеве с 7 по 25 июля бесплатное. Кроме этого, проживание и питание также бесплатные.

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По трудоустройству проблем не предвидится, поскольку в складской логистике через известные объективные причины ощущается дефицит операторов вилочных погрузчиков.

Кроме этого, следует напомнить, что по этой специальности охотно примут таких специалистов на промышленных предприятиях, в сфере железнодорожного транспорта, автохозяйств, коммунальных служб, которые имеют собственные парки как складских, так и дворовых вилочных погрузчиков.

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Не откажут в работе женщинам по такой профессии и в подразделениях тылового обеспечения, где потребность в операторах вилочных погрузчиков довольно большая.