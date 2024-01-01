Що очікує жінок-операторів складських навантажувачів після прискорених курсів навчання

Підготовка здійснюється за програмою OnTrack, яку організовує Reskilling Ukraine. За таким проєктом ця організація навчає жінок водійським та виробничим спеціальностям.

Раніше вже започатковано курси для жіноцтва з підготовки водіїв вантажних автомобілів, автобусів, операторів фронтальних навантажувачів, екскаваторів, автомеханіків. Тепер надійшла черга й до важливої в логістиці складської техніки. Як і раніше, це мають бути жінки не молодше 18 років.

Читайте також Жінок навчать до гвинтика розбирати й збирати автівки

Офіційно цей курс Reskilling Ukraine йде за конкретною спеціалізацією - "Водійка вилкового навантажувача". Його читатимуть безпосередньо в Києві.

Програма курсу передбачає тиждень теоретичного навчання. В ході аудиторних занять слухачки дізнаються як працює техніка, ознайомляться з її будовою, технікою безпеки, ознайомляться зі складською логістикою.

Ще один тиждень навчання відведено під практику. Курсантки опанують навичками управління навантажувачем, практично працюватимуть з вантажами на сучасних машинах. Це будуть як навантажувачі з двигунами внутрішнього згорання, так і акумуляторні.

Після успішної здачі випускних екзаменів, заліків та практичних навичок експлуатації випускниці отримають відповідне посвідчення державного зразка.

Читайте також Жінки працюватимуть водіями екскаваторів

До кандидатів на опанування нової професії буде одна вимога – переконлива мотивація змінити професію та бажання працювати у сфері логістики й складського господарства.

Також повідомлено, що навчання у Києві з 7 по 25 липня безплатне. Окрім цього, проживання та харчування також безплатні.

Читайте також За кермо автобусів замість чоловіків сядуть жінки

Щодо працевлаштування, то в складській логістиці через відомі об’єктивні причини відчувається дефіцит операторів вилкових навантажувачів.

Окрім цього, слід нагадати, що за цією спеціальністю залюбки приймуть на промислових підприємствах, у сфері залізничного транспорту, автогосподарств, комунальних служб, які мають власні парки як складських, так і дворових вилкових навантажувачів.

Читайте також Українські жінки навчаться керувати навантажувачами та екскаваторами

Не відмовлять в роботі жінкам за такою професією і в підрозділах тилового забезпечення ЗСУ, де потреба в операторах вилкових навантажувачів доволі велика.