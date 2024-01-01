Ducati выводит на рынок Multistrada V4 в разных версиях

Разработчики обещают, что Multistrada V4 и ее модификации улучшат динамику езды и комфорт пассажиров, даже когда мотоцикл полностью загружен. Новые электронные системы делают его более безопасным при любых дорожных условиях.

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Фото: Ducati/Авто24

Двигатель V4 Granturismo выдает 170 лошадиных сил и обещает владельцу надежность, долговечность и умеренные эксплуатационные расходы. Интервалы технического обслуживания рекомендованы каждые 37 000 миль (59 545 км), а замену масла – каждые 14 400 км/24 месяца.

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Передняя часть Multistrada V4 переработана, добавлены более агрессивные и даже брутальные пропорции, напоминающие линии нового Panigale V4. Двойная передняя фара подчеркнута окрашенными деталями, а новый глушитель имеет более четкую форму, что намекает на спортивную ДНК Ducati.

Система Ducati также включает функцию самовыравнивания с конфигурациями "водитель", "водитель+пассажир" и "багаж". Водитель может изменить реакцию подвески во время движения, независимо от режима езды, чтобы сохранить комфорт во время спокойной езды или получить больше откликов на извилистых маршрутах.

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В модели 2025 года представлена функция предупреждения о лобовом столкновении (FCW) и стоп-сигнал Ducati, который активирует указатели поворотов во время экстренного торможения. 2025 Multistrada V4 предлагает улучшенную видимость для водителя ночью благодаря фарам Ducati Cornering Lights, которые освещают дорогу во время наклона, и оптимизированному блоку фар, что уменьшает зону тени перед передним колесом.

Фото: Ducati

Новая Multistrada V4 также имеет три уровня системы управления тормозами двигателя (EBC), что позволяет водителям настраивать тормоза двигателя в соответствии со своим стилем езды.

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Мотоцикл получил обновленную 6,5-дюймовую цветную панель приборов TFT для более эффективного и универсального управления подвеской.

Система поддерживает навигацию через приложение Ducati Connect, который также поддерживает ответы на телефонные звонки или прослушивания музыки с помощью системы внутренней связи, оснащенной шлемом.

Фото: Ducati

Multistrada V4 S разработан для путешествий вдвоем, с сумками и верхней коробкой, смещенными назад, чтобы было больше места для ног пассажира. Новая литая под давлением алюминиевая опора для верхнего корпуса обеспечивает лучшую поддержку и уверенность пассажира.

Благодаря наличию сидений разной высоты как для водителя, так и для пассажира, а также комплекта заниженной подвески, Multistrada V4 S можно настроить для любой конфигурации пары.

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Multistrada V4 имеет пять режимов езды, включая новый режим Wet для мокрых поверхностей и пониженным сцеплением, а также усовершенствованный режим Enduro со специальным режимом Power Mode, который ограничивает мощность до 114 лошадиных сил для использования по бездорожью. ABS на заднем колесе добавляет безопасности, а функция прохождения поворотов также поможет на бездорожье.

Цены США стартуют для Multistrada V4 с 19 995 долларов, для Multistrada V4 S – с $28 305 и для Multistrada V4 Pikes Peak – с $32 995.