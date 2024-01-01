Ducati виводить на ринок Multistrada V4 у різних версіях

Розробники обіцяють, що Multistrada V4 та її модифікації покращать динаміку їзди й комфорт пасажирів, навіть коли мотоцикл повністю завантажений. Нові електронні системи роблять його безпечнішим за будь-яких дорожніх умов.

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Фото: Ducati/Авто24

Двигун V4 Granturismo видає 170 кінських сил та обіцяє власнику надійність, довговічність та помірні експлуатаційні витрати. Інтервали технічного обслуговування рекомендовані кожні 37 000 миль (59 545 км), а заміну оливи – кожні 14 400 км/24 місяці.

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Передня частина Multistrada V4 перероблена, додано більш агресивних і навіть брутальних пропорцій, що нагадують лінії нового Panigale V4. Подвійна передня фара підкреслена пофарбованими деталями, а новий глушник має чіткішу форму, що натякає на спортивну ДНК Ducati.

Система Ducati також включає функцію самовирівнювання з конфігураціями "водій", "водій+пасажир" і "багаж". Водій може змінити реакцію підвіски під час руху, незалежно від режиму їзди, щоб зберегти комфорт під час спокійної їзди або отримати більше відгуків на звивистих маршрутах.

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У моделі 2025 року представлена функція попередження про лобове зіткнення (FCW) і стоп-сигнал Ducati, який активує покажчики поворотів під час екстреного гальмування. 2025 Multistrada V4 пропонує покращену видимість для водія вночі завдяки фарам Ducati Cornering Lights, які освітлюють дорогу під час нахилу, і оптимізованому блоку фар, що зменшує зону тіні перед переднім колесом.

Фото: Ducati

Нова Multistrada V4 також має три рівні системи керування гальмами двигуна (EBC), що дозволяє водіям налаштовувати гальма двигуна відповідно до свого стилю їзди.

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Мотоцикл отримав оновлену 6,5-дюймову кольорову панель приладів TFT для більш ефективного та універсального керування підвіскою.

Система підтримує навігацію через додаток Ducati Connect, який також підтримує відповіді на телефонні дзвінки або прослуховування музики за допомогою системи внутрішнього зв’язку, оснащеної шоломом.

Фото: Ducati

Multistrada V4 S розроблений для подорожей удвох, із сумками та верхньою коробкою, зміщеними назад, щоб було більше місця для ніг пасажира. Нова лита під тиском алюмінієва опора для верхнього корпусу забезпечує кращу підтримку та впевненість пасажира.

Завдяки наявності сидінь різної висоти як для водія, так і для пасажира, а також комплекту заниженої підвіски, Multistrada V4 S можна налаштувати для будь-якої конфігурації пари.

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Multistrada V4 має п’ять режимів їзди, включно з новим режимом Wet для мокрих поверхонь і зниженим зчепленням, а також вдосконаленим режимом Enduro зі спеціальним режимом Power Mode, який обмежує потужність до 114 кінських сил для використання по бездоріжжю. ABS на задньому колесі додає безпеки, а функція проходження поворотів також допоможе на бездоріжжі.

Ціни США стартують для Multistrada V4 з 19 995 доларів, для Multistrada V4 S – з $28 305 та для Multistrada V4 Pikes Peak – з $32 995.