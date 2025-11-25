Евросоюз внедряет немедленный план военной логистики

Пакет военной мобильности представлен Европейской Комиссией 19 ноября 2025 года. Как сообщает транспортно-логистический журнал Trasporto Europa, речь идет о создании единого пространства для быстрого и скоординированного транзита войск и военной техники в пределах границ Европы до 2027 года.

Эксперты издания отмечают, что это самая масштабная регуляторная инициатива, осуществлена за последние десятилетия в этой сфере. Она имеет прямые последствия для инфраструктуры, логистики и стратегического планирования. Смета также солидная.

Первые 17 миллиардов евро уже выделены

Общая стоимость модернизация европейской сети потребует инвестиций, оцениваемых примерно в 100 миллиардов евро.

Начало положено и 17 миллиардов евро уже выделено в рамках многолетней финансовой рамочной программы на 2028-2034 годы, а остальное будет привлечено из действующих фондов или инструмента Safe.

С дозволами на трансграничную военную перевозку

Принятый Регламент вводит единую систему дозволов на трансграничную военную перевозку. Этот документ обязывает государства-члены реагировать на вызовы, запросы и другие меры в течение трех дней в мирное время и в течение шести часов в чрезвычайных ситуациях, по сравнению с процедурами, которые сейчас могут длиться неделями.

Предусмотрено получение постоянных разрешений и специальных разрешений на отдельные операции со стандартизированным использованием форм ЕС Form 302, указанных в руководящих принципах Атлантического альянса. Поэтому все подчинено стандартизации формальностей и сроков, что является ключевой предпосылкой для логистической интеграции.

Также предусматривает создание Emers, европейского усиленного механизма реагирования. Его активируют в периоды увеличения военных потоков. Во время его активации, что может длиться до двенадцати месяцев, введут чрезвычайные меры:

Что предусматривает механизм Emers:

приоритетный доступ к инфраструктуре;

ускоренные таможенные процедуры;

освобождение от ограничений на каботаж.

Эта чрезвычайная структура является одним из основных элементов разрыва с предыдущими планами действий.

Подготовка европейской инфраструктуры

В соответствии с требованиями, утвержденных Советом и указанных в технической документации Комиссии, было определено 500 проектов, считающихся критически важными, вдоль четырех стратегических коридоров, от Северной Европы до Средиземноморья.

В программу подготовки подпадают мосты, туннели, порты, аэропорты и железнодорожные пути. Они должны будут быть пригодными для поддержки веса и размеров военных транспортных средств, таких как 60-тонный стандартный танк и тому подобное.

Концепция стратегической инфраструктуры двойного использования становится обязательной, что устанавливает высокие стандарты безопасности и устойчивости.

Слияние транспортных мощностей

Пул солидарности предусматривает объединение транспортных мощностей, финансируемых Союзом. Государства-члены смогут запрашивать использование ресурсов, зарегистрированных в Пуле, сохраняя при этом операционный контроль со страной, которая владеет этим пулом.

Цель заключается в уменьшении структурных недостатков в доступности железнодорожного, морского и воздушного транспорта для крупномасштабных перевозок, что часто подчеркивается в отчетах Европейского суда аудиторов.

Координация выйдет на новый уровень

Управление военной мобильностью реорганизуется, создадутся национальные координаторы, которые должны быть доступны постоянно. Это будет техническая группа координации работы.

Кто войдет в состав группы:

Комиссия, Европейская служба внешних действий;

Европейское оборонное агентство;

Государства-члены;

Цифровая информационная система (будет функционировать до 2030 года).

Пока отсутствие единого контактного пункта ограничивало возможности скоординированного реагирования, тогда как новая система имеет целью решить эту проблему фрагментации.

Геополитический курс обязывает

Вторжение России в Украину выявило ограничения действующей системы. Предыдущие ассигнования в размере 1,69 миллиарда евро через Механизм объединения Европы на период 2021-2027 годов из понятных событий на востоке были исчерпаны уже к концу 2023 года, что свидетельствует о превышении спроса на ожидаемые ресурсы.

Трудности с транспортировкой тяжелых транспортных средств из-за структурных ограничений гражданской инфраструктуры остаются одной из самых критических проблем.

Все это предстоит учесть, недостатки - ликвидировать. Военная мобильность охватывает 29 стран и определяет приоритетные коридоры. Государства-члены Альянса будут обязаны относиться к другим союзникам как к эквивалентным государствам ЕС в вопросах транзитных разрешений, что имеет целью обеспечить операционную непрерывность между двумя организациями.

Гражданская и военная логистика ждут интеграции

Европейские политики прежде всего выводят вопрос тесной связи между регуляторной базой и операционной способностью. Особенно – к работе в чрезвычайных ситуациях дорог, мостов, взлетно-посадочных полос и железнодорожных путей.

Принятый регламент является шагом к интеграции гражданских и военных сетей, что непосредственно влияет на планирование, грузовые перевозки и интермодальные маршруты.