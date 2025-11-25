Євросоюз впроваджує негайний план військової логістики

Пакет військової мобільності представлено Європейською Комісією 19 листопада 2025 року. Як повідомляє транспортно-логістичний журнал Trasporto Europa, йдеться про створення єдиного простору для швидкого та скоординованого транзиту військ та військової техніки в межах кордонів Європи до 2027 року.

Експерти видання зазначають, що це наймасштабніша регуляторна ініціатива, здійснена за останні десятиріччя у цій сфері. Вона має прямі наслідки для інфраструктури, логістики та стратегічного планування. Кошторис також солідний.

Перші 17 мільярдів євро вже виділено

Загальна вартість модернізація європейської мережі вимагатиме інвестицій, що оцінюються приблизно в 100 мільярдів євро.

Початок покладено і 17 мільярдів євро вже виділено в рамках багаторічної фінансової рамкової програми на 2028-2034 роки, а решта буде залучена з чинних фондів або інструменту Safe.

З дозволами на транскордонне військове перевезення

Прийнятий Регламент запроваджує єдину систему дозволів на транскордонне військове перевезення. Цей документ зобов'язує держави-члени реагувати на виклики, запити та інші заходи протягом трьох днів у мирний час та протягом шести годин у надзвичайних ситуаціях, порівняно з процедурами, які зараз можуть тривати тижнями.

Передбачено отримання постійних дозволів та спеціальних дозволів на окремі операції зі стандартизованим використанням форм ЄС Form 302, зазначених у керівних принципах Атлантичного альянсу. Відтак все підпорядковано стандартизації формальностей та термінів, що є ключовою передумовою для логістичної інтеграції.

Також передбачає створення Emers, європейського посиленого механізму реагування. Його активують в періоди збільшення військових потоків. Під час його активації, що може тривати до дванадцяти місяців, запровадять надзвичайні заходи:

Що передбачає механізм Emers:

пріоритетний доступ до інфраструктури;

прискорені митні процедури;

звільнення від обмежень на каботаж.

Ця надзвичайна структура є одним з основних елементів розриву з попередніми планами дій.

Підготовка європейської інфраструктури

Відповідно до вимог, затверджених Радою та зазначених у технічній документації Комісії, було визначено 500 проектів, що вважаються критично важливими, вздовж чотирьох стратегічних коридорів, від Північної Європи до Середземномор'я.

В програму підготовки підпадають мости, тунелі, порти, аеропорти та залізничні колії. Вони повинні будуть бути придатними для підтримки ваги та розмірів військових транспортних засобів, таких як 60-тонний стандартний танк тощо.

Концепція стратегічної інфраструктури подвійного використання стає обов'язковою, що встановлює вищі стандарти безпеки та стійкості.

Злиття транспортних потужностей

Пул солідарності передбачає об'єднання транспортних потужностей, що фінансуються Союзом. Держави-члени зможуть запитувати використання ресурсів, зареєстрованих у Пулі, зберігаючи при цьому операційний контроль з країною, яка володіє цим пулом.

Мета полягає у зменшенні структурних недоліків у доступності залізничного, морського та повітряного транспорту для великомасштабних перевезень, що часто підкреслюється у звітах Європейського суду аудиторів.

Координація вийде на новий рівень

Управління військовою мобільністю реорганізується, створяться національні координатори, які повинні бути доступні постійно. Це буде технічна група координації роботи.

Хто увійде в національні координатори:

Комісія, Європейська служба зовнішніх дій;

Європейське оборонне агентство;

Держави-члени;

Цифрова інформаційна система (функціонуватиме до 2030 року).

Допоки відсутність єдиного контактного пункту обмежувала можливості скоординованого реагування, тоді як нова система має на меті розв'язати цю проблему фрагментації.

Геополітичний курс зобов'язує

Вторгнення Росії в Україну виявило обмеження чинної системи. Попередні асигнування в розмірі 1,69 мільярда євро через Механізм об'єднання Європи на період 2021-2027 років зі зрозумілих подій на сході були вичерпані вже до кінця 2023 року, що свідчить про перевищення попиту на очікувані ресурси.

Труднощі з транспортуванням важких транспортних засобів через структурні обмеження цивільної інфраструктури залишаються однією з найкритичніших проблем.

Все це належить врахувати, недоліки - ліквідувати. Військова мобільність охоплює 29 країн і визначає пріоритетні коридори. Держави-члени Альянсу будуть зобов'язані ставитися до інших союзників як до еквівалентних державам ЄС у питаннях транзитних дозволів, що має на меті забезпечити операційну безперервність між двома організаціями.

Цивільна та військова логістика чекають на інтеграцію

Європейські політики насамперед виводять питання найтіснішого зв'язку між регуляторною базою та операційною спроможністю. Особливо – до роботи в надзвичайних ситуаціях доріг, мостів, злітно-посадкових смуг та залізничних колій.

Прийнятий регламент є кроком до інтеграції цивільних та військових мереж, що безпосередньо впливає на планування, вантажні перевезення та інтермодальні маршрути.