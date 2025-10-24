Грузовик с автопилотом более безопасен, чем с человеком за рулем: исследование

Еще большую огласку получила разработанная методика роботизированного вождения на фоне большой забастовки водителей. Как пишет Kodiak на своем сайте, ее автономная технология вождения с искусственным интеллектом получила самый высокий балл безопасности среди более 1000 коммерческих автопарков сети Nauto.

В отчете говорится, что ведущий поставщик технологий автономных транспортных средств на базе искусственного интеллекта Kodiak достиг наивысшего балла по шкале визуально улучшенной оценки риска (VERA Score®) по безопасному вождению.

По критериям VERA Score обобщаются события вождения и поведение автопарка в единую оценку, позволяя автопаркам оценивать общую безопасность водителей с течением времени. Автономная система Kodiak Driver на базе искусственного интеллекта получила балл VERA 98. Это – неоспоримое первенство среди более 1000 коммерческих автопарков в сети Nauto.

Для сравнения: средний балл VERA для автопарка, оснащенного Nauto, составляет 78, тогда как автопарки, не оснащенные технологией безопасности с искусственным интеллектом Nauto, имеют средний балл VERA 63.

Реальные водители на дороге более опасны, чем водители-ИИ

Для обобщения такого признания дается статистика оценки человеческого фактора на дорогах. С 2021 по 2023 год более 15 000 человек погибли на американских дорогах в авариях с участием больших грузовиков. Вождение грузовика является одной из самых опасных профессий для американских работников.

В 2023 году водители грузовиков имели седьмую по величине частоту смертельных аварий среди гражданских профессий, причем длительный рабочий день, отвлечение внимания и экстремальные условия увеличивали общий риск для водителей.

Передовые технологии безопасности, такие как мониторинг водителя на основе искусственного интеллекта и автономные системы, предлагают решения для борьбы с такими рисками, связанными с человеческим фактором.

"Выводы Nauto подтверждают мнение о том, что искусственный интеллект автопилота Kodiak является одним из самых безопасных участников дорожного движения на американских автомагистралях", – сказал Дон Бернетт, основатель и генеральный директор Kodiak.

С порогом оценки в 100 баллов

Оценки VERA варьируются от 1 до 100, где 100 – это самый безопасный уровень безопасности. Такой уровень эффективности измеряют в четырех ключевых сферах безопасности:

невнимательное вождение;

вождение с высоким риском;

нарушение правил дорожного движения;

агрессивное вождение.

Как система оценила Kodiak Driver:

Оценка невнимательного вождения: 100.

Водитель Kodiak достиг идеального балла 100 в этой категории, что значительно превосходит средний балл невнимательного вождения 62 для базовых автопарков без включенной технологии безопасности с искусственным интеллектом Nauto. Лучшие автопарки Nauto получили в среднем 97 баллов. Этот промежуточный балл измеряет внимание водителя, измеряя время, потраченное на отвлекающие факторы, такие как отвод взгляда от дороги, использование телефонов и другие отвлекающие сигналы.

Оценка за вождение с высоким уровнем риска: 100.

Водитель Kodiak получил идеальный балл 100 за вождение с высоким уровнем риска, превзойдя средний балл за вождение с высоким уровнем риска 97 для базовых автопарков без включенной технологии безопасности с искусственным интеллектом Nauto. Лучшие автопарки Nauto с человеческим управлением получили средний балл 99,5. Этот промежуточный балл применяет немедленные штрафные санкции за столкновение, почти столкновение и предупреждение о столкновении, которые со временем исчезают.

Оценка за нарушение правил дорожного движения: 100.

Водитель Kodiak получил идеальный балл 100 без нарушений правил дорожного движения, по сравнению со средним баллом за нарушение правил дорожного движения 43 для базовых автопарков без включенной технологии безопасности с искусственным интеллектом Nauto. Лучшие автопарки Nauto с человеческим управлением получают в среднем 93 балла. Этот промежуточный балл оценивает соблюдение правил путем измерения времени, потраченного на превышение установленных ограничений скорости и других нарушений.

Оценка агрессивного вождения: 95.

Водитель Kodiak набрал 95 баллов в этой категории, что значительно превосходит средний балл агрессивного вождения в 67 для базовых автопарков без технологии безопасности с искусственным интеллектом Nauto. Лучшие автопарки с человеческим управлением, оснащенные Nauto, получили в среднем 93 балла. Этот промежуточный балл оценивает плавность движения и вычитает баллы за резкое ускорение, торможение и прохождение поворотов, а также время, потраченное на слишком близкое задержание другого транспортного средства.

На основании анализа данных

Решение безопасности Nauto построено на тщательном анализе реальных данных, включающих более 6 миллиардов миль пробега, обработанных искусственным интеллектом. Это позволяет оценке Nauto VERA Score демонстрировать надежное прогнозирование столкновений.

Данные Nauto показывают, что автопарки в среднем уменьшают уровень столкновений на 21% на каждые 10-бальные улучшения оценки VERA Score. Кроме того, водители с оценкой VERA Score 20 демонстрируют уровень столкновений 10,44 аварии на миллион миль (CPMM) или 16,71 столкновения на миллион километров ("CPMKM").

При этом автопилот с искусственным интеллектом с оценкой VERA Score 90 демонстрирует показатель безопасности 2,1 CPMM или 3,36 CPMKM, что составляет 5-кратную разницу в показателях безопасности.