Вантажівка з автопілотом більш безпечна, ніж з людиною за кермом: дослідження

Ще більшого розголосу набула розроблена методика роботизованого водіння на фоні великого страйку водіїв. Як пише Kodiak на своєму сайті, її автономна технологія водіння зі штучним інтелектом отримала найвищий бал безпеки серед понад 1000 комерційних автопарків мережі Nauto.

У звіті йдеться, що провідний постачальник технологій автономних транспортних засобів на базі штучного інтелекту Kodiak досяг найвищого балу за шкалою візуально покращеної оцінки ризику (VERA Score®) щодо безпечного водіння.

За критеріями VERA Score узагальнюються події водіння та поведінка автопарку в єдину оцінку, дозволяючи автопаркам оцінювати загальну безпеку водіїв з плином часу. Автономна система Kodiak Driver на базі штучного інтелекту отримала бал VERA 98. Це – незаперечна першість серед понад 1000 комерційних автопарків у мережі Nauto.

Для порівняння: середній бал VERA для автопарку, оснащеного Nauto, становить 78, тоді як автопарки, не оснащені технологією безпеки зі штучним інтелектом Nauto, мають середній бал VERA 63.

Реальні водії на дорозі більш небезпечні за водіїв-ШІ

Для узагальнення такого визнання дається статистика оцінки людського фактору на дорогах. З 2021 по 2023 рік понад 15 000 людей загинули на американських дорогах в аваріях за участю великих вантажівок. Водіння вантажівки є однією з найнебезпечніших професій для американських працівників.

У 2023 році водії вантажівок мали сьому за величиною частоту смертельних аварій серед цивільних професій, причому тривалий робочий день, відволікання уваги та екстремальні умови збільшували загальний ризик для водіїв.

Передові технології безпеки, такі як моніторинг водія на основі штучного інтелекту та автономні системи, пропонують рішення для боротьби з такими ризиками, пов'язаними з людським фактором.

"Висновки Nauto підтверджують думку про те, що штучний інтелект автопілота Kodiak є одним із найбільш безпечних учасників дорожнього руху на американських автомагістралях", – сказав Дон Бернетт, засновник і генеральний директор Kodiak.

З порогом оцінки у 100 балів

Оцінки VERA варіюються від 1 до 100, де 100 – це найбезпечніший рівень безпеки. Такий рівень ефективності вимірюють у чотирьох ключових сферах безпеки:

неуважне водіння;

водіння з високим ризиком;

порушення правил дорожнього руху;

агресивне водіння.

Як система оцінила Kodiak Driver:

Оцінка неуважного водіння: 100.

Водій Kodiak досяг ідеального балу 100 у цій категорії, що значно перевершує середній бал неуважного водіння 62 для базових автопарків без увімкненої технології безпеки зі штучним інтелектом Nauto. Найкращі автопарки Nauto отримали в середньому 97 балів. Цей проміжний бал вимірює увагу водія, вимірюючи час, витрачений на відволікаючі фактори, такі як відведення погляду від дороги, використання телефонів та інші відволікаючі сигнали.

Оцінка за водіння з високим рівнем ризику: 100.

Водій Kodiak отримав ідеальний бал 100 за водіння з високим рівнем ризику, перевершивши середній бал за водіння з високим рівнем ризику 97 для базових автопарків без увімкненої технології безпеки зі штучним інтелектом Nauto. Найкращі автопарки Nauto з людським керуванням отримали середній бал 99,5. Цей проміжний бал застосовує негайні штрафні санкції за зіткнення, майже зіткнення та попередження про зіткнення, які з часом зникають.

Оцінка за порушення правил дорожнього руху: 100.

Водій Kodiak отримав ідеальний бал 100 без жодних порушень правил дорожнього руху, порівняно із середнім балом за порушення правил дорожнього руху 43 для базових автопарків без увімкненої технології безпеки зі штучним інтелектом Nauto. Найкращі автопарки Nauto з людським керуванням отримують у середньому 93 бали. Цей проміжний бал оцінює дотримання правил шляхом вимірювання часу, витраченого на перевищення встановлених обмежень швидкості та інших порушень.

Оцінка агресивного водіння: 95.

Водій Kodiak набрав 95 балів у цій категорії, що значно перевершує середній бал агресивного водіння в 67 для базових автопарків без технології безпеки зі штучним інтелектом Nauto. Найкращі автопарки з людським керуванням, оснащені Nauto, отримали в середньому 93 бали. Цей проміжний бал оцінює плавність руху та віднімає бали за різке прискорення, гальмування та проходження поворотів, а також час, витрачений на занадто близьке затримання іншого транспортного засобу.

На підставі аналізу даних

Рішення безпеки Nauto побудовано на ретельному аналізі реальних даних, що включали понад 6 мільярдів миль пробігу, оброблених штучним інтелектом. Це що дозволяє оцінці Nauto VERA Score демонструвати надійне прогнозування зіткнень.

Дані Nauto показують, що автопарки в середньому зменшують рівень зіткнень на 21% на кожні 10-бальні покращення оцінки VERA Score. Крім того, водії з оцінкою VERA Score 20 демонструють рівень зіткнень 10,44 аварії на мільйон миль (CPMM) або 16,71 зіткнення на мільйон кілометрів («CPMKM»).

При цьому автопілот зі штучним інтелектом з оцінкою VERA Score 90 демонструє показник безпеки 2,1 CPMM або 3,36 CPMKM, що становить 5-кратну різницю в показниках безпеки.