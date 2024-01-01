Honda раскрыла детали обновленной CR-V 2026 года

Обновленная Honda CR-V уже дебютировала в США. В рамках обновления все модели CR-V, включая базовые LX и EX получили новый 9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с беспроводным подключением необходимых для большинства водителей CarPlay и Android Auto.

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Как пишет Motor1, все модели CR-V также имеют беспроводное зарядное устройство для телефона, а комплектации EX-L, TrailSport, Sport-L и Sport Touring теперь имеют большую 10,2-дюймовую цифровую панель приборов. Топовая комплектация Sport Touring также получает информационно-развлекательную систему с улучшенными функциями Google, доступную на других моделях бренда.

Кроме того, список оснащения включает новые 18-дюймовые колеса с эксклюзивным дизайном для Trailsport и 19-дюймовые для Sport Touring. К слову, внедорожник в комплектации Trailsport также имеет вездеходные шины и уникальные элементы дизайна.

В то же время внедорожник не имеет специальной настройки шасси или большого количества защитных пластин на кузове, в отличие от других моделей Honda TrailSport. Инженеры только настроили систему полного привода, чтобы улучшить внедорожные характеристики, благодаря имитации блокировки дифференциала.

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Решение Honda ввести комплектацию TrailSport на CR-V было очевидным. Данные внедорожники популярнее, чем когда-либо, и Honda утверждает, что на комплектации TrailSport сейчас приходится более 20% всех продаж Passport, Pilot и Ridgeline. Honda CR-V и TrailSport Hybrid 2026 года появятся у дилеров уже вскоре. Стоимость комплектаций будет объявлена позже.