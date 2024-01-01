Honda розкрила деталі оновленої CR-V 2026 року

Оновлена Honda CR-V вже дебютувала в США. В рамках оновлення усі моделі CR-V, включно з базовими LX та EX отримали новий 9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з бездротовим підключенням необхідних для більшості водіїв CarPlay та Android Auto.

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Як пише Motor1, усі моделі CR-V також мають бездротовий зарядний пристрій для телефону, а комплектації EX-L, TrailSport, Sport-L та Sport Touring тепер мають більшу 10,2-дюймову цифрову панель приладів. Топова комплектація Sport Touring також отримує інформаційно-розважальну систему з покращеними функціями Google, доступну на інших моделях бренду.

Крім того, список оснащення включає нові 18-дюймові колеса з ексклюзивним дизайном для Trailsport та 19-дюймові для Sport Touring. До слова, позашляховик у комплектації Trailsport також має всюдихідні шини та унікальні елементи дизайну.

Водночас позашляховик не має спеціального налаштування шасі чи великої кількості захисних пластин на кузові, на відміну від інших моделей Honda TrailSport. Інженери лише налаштували систему повного приводу, щоб покращити позашляхові характеристики, завдяки імітації блокування диференціала.

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Рішення Honda запровадити комплектацію TrailSport на CR-V було очевидним. Дані позашляховики популярніші, ніж будь-коли, і Honda стверджує, що на комплектації TrailSport наразі припадає понад 20% в усіх продажів Passport, Pilot та Ridgeline. Honda CR-V та TrailSport Hybrid 2026 року з'являться у дилерів вже незабаром. Вартість комплектацій буде оголошена пізніше.