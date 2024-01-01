Изуродованная россиянами машина "скорой" продолжает служить людям

В свое время мы уже писали о “скорой” Дергачевской больницы, что от российских атак получила повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. Показывали изуродованный автомобиль в центре Лондона.

Несмотря на неудовлетворительное техническое состояние и плохой внешний вид, эта машина до сих пор на службе в гуманитарном турне по Европе: по приглашению правительств стран-союзниц автомобиль именно в таком состоянии побывает почти во всех столицах и крупных городах. Карета из Харьковской области уже продемонстрирована в Люксембурге, Бельгии, Нидерландах, Англии, Италии, Австрии, Словакии и других странах.

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Сейчас авто скорой медицинской помощи Citroen Jumper Дергачевской больницы с инвентарным №1080 находится во Франции. Там проектом занимаются волонтеры благотворительной ассоциации Ambulance Mitraillée France.

Фото: Ambulance Mitraillée France

На трехосном легком прицепе к фургону LCV карету перевезли из Марселя в Монпелье, где она побудет до пятницы, 25 октября. Перед этим она один день (19 октября) с 9:00 до 20:00 стояла перед торговым центром Leclerc в Коголине.

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Затем Дергачевская "скорая" переедет в Монтелимар. Там уже под ее демонстрационный показ и сбор средств на три дня отведено многолюдное место.

Каждая демонстрация машины и других вещественных доказательств – это не просто показ ужасов войны, развязанной российским агрессором. В первую очередь, это разоблачение военных преступлений России. Есть и второй фактор, считающийся не менее важным – сбор средств на закупку машин скорой помощи для Украины.

Жители городов жертвуют кто 10 евро, кто 50 или 100 евро. Здесь каждый цент или франк имеет значение. Часто дарят чеки и на 1000 евро, что считается солидным донатом.

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Организованное турне по Франции происходит благодаря сотрудничеству 45 франко-украинских ассоциаций. При их поддержке Ambulance Mitraillée France хочет привлечь внимание рядовых французов к ужасу войны и военных преступлений врага, которые ежедневно совершаются в Украине.

Фото: Ambulance Mitraillée France

Экспозиция уже вызвала большой интерес у общественности и СМИ в Ницце и Каннах. Впереди Гренобль. Во Франции планируется объехать 38 городов и собрать на скорые €100 000. А там дальше уже эстафета перейдет к испанским волонтерам, которые начнут турне из Валенсии.

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В турне участвует только одна поврежденная "скорая" из Харьковской области. А всего в Украине 614 машин скорой медицинской помощи российские террористы уничтожили, повредили или просто украли.