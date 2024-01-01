Понівечена росіянами машина "швидкої" продовжує служити людям

Свого часу ми вже писали про "швидку" Дергачівської лікарні, що від російських атак зазнала пошкоджень, несумісних з подальшою експлуатацією. Показували понівечений автомобіль у центрі Лондона.

Попри незадовільний технічний стан та поганий зовнішній вигляд, ця машина й досі на службі в гуманітарному турне по Європі: на запрошення урядів країн-союзниць автомобіль саме в такому стані побуває майже у всіх столицях та великих містах. Карета з Харківської області вже продемонстрована у Люксембурзі, Бельгії, Нідерландах, Англії, Італії, Австрії, Словаччині та інших країнах.

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Зараз авто швидкої медичної допомоги Citroen Jumper Дергачівської лікарні з інвентарним №1080 перебуває у Франції. Там проєктом опікуються волонтери благодійної асоціації Ambulance Mitraillée France.

Фото: Ambulance Mitraillée France

На тривісному легкому причепі до фургона LCV карету перевезли з Марселя до Монпельє, де вона побуде до п’ятниці, 25 жовтня. Перед цим вона один день (19 жовтня) з 9:00 до 20:00 стояла перед торговим центром Leclerc у Коголіні.

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Потім Дергачівська "швидка" переїде в Монтелімар. Там уже під її демонстраційний показ та збір коштів на три дні відведено велелюдне місце.

Кожна демонстрація автівки й інших речових доказів – це не просто показ жахів війни, розв’язаної російським агресором. В першу чергу, це викриття воєнних злочинів Росії. Є й другий фактор, що вважається не менш важливим – збір коштів на закупівлю машин швидкої допомоги для України.

Жителі міст жертвують хто 10 євро, хто 50 чи 100 євро. Тут кожен цент чи франк має значення. Часто дарують чеки й на 1000 євро, що вважається солідним донатом.

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Організоване турне по Франції відбувається завдяки співпраці 45 франко-українських асоціацій. За їх підтримки Ambulance Mitraillée France хоче привернути увагу пересічних французів до жахіття війни й воєнних злочинів ворога, які щодня вчиняються в Україні.

Фото: Ambulance Mitraillée France

Експозиція вже викликала неабиякий інтерес у громадськості та ЗМІ в Ніцці та Каннах. Попереду Гренобль. У Франції планується об’їхати 38 міст та зібрати на швидкі €100 000. А там далі вже естафета перейде до іспанських волонтерів, які розпочнуть турне з Валенсії.

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В турне бере участь лише одна пошкоджена "швидка" з Харківської області. А всього в Україні 614 машин швидкої медичної допомоги російські терористи знищили, пошкодили або просто вкрали.