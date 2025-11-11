Электрические Renault Megane и Scenic могут снова получить традиционный двигатель

Как пишет Carscoops, об этом намекнул генеральный директор группы Renault Франсуа Прово во время презентации нового Twingo E-Tech, отметив, что бренду необходимо расширить привлекательность своих электромобилей, чтобы охватить покупателей, которые до сих пор не готовы полностью перейти на “электричество”.

Сегодня Megane E-Tech Electric и Scenic E-Tech Electric доступны только как электромобили, но их продажи в Европе оказались ниже ожиданий. Поэтому Renault планирует обновить платформу C-сегмента - объединив следующие поколения Megane и Scenic с моделями Austral, Espace и Rafale, которые уже имеют гибридные версии.

По словам руководителя бренда Фабриса Камболива, компания рассматривает формат EREV (электромобилей с удлинителем запаса хода). Фактически, он похож на систему Nissan e-Power, ведь бензиновый двигатель работает только как генератор для зарядки аккумулятора, не приводя колеса в движение.

Внедрение подобной установки позволит существенно увеличить запас хода без потери “электрического” характера автомобиля. Пока Renault работает над новой платформой, текущий Megane E-Tech получит обновление интерьера и техники. Замаскированные прототипы уже замечены на тестах.

Вероятно, вместе с рестайлингом появится новый вариант с большим аккумулятором. Сейчас Megane предлагает батарею на 60 кВт-ч (до 459 км хода), тогда как более крупный Scenic имеет 87 кВт-ч и преодолевает до 615 км.