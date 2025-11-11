Електричні Renault Megane та Scenic можуть знову отримати традиційний двигун

Як пише Carscoops, про це натякнув генеральний директор групи Renault Франсуа Прово під час презентації нового Twingo E-Tech, зазначивши, що бренду необхідно розширити привабливість своїх електромобілів, аби охопити покупців, які досі не готові повністю перейти на “електрику”.

Сьогодні Megane E-Tech Electric і Scenic E-Tech Electric доступні лише як електромобілі, але їхні продажі в Європі виявилися нижчими за очікування. Тому Renault планує оновити платформу C-сегмента — об’єднавши наступні покоління Megane та Scenic із моделями Austral, Espace та Rafale, які вже мають гібридні версії.

За словами керівника бренду Фабріса Камболіва, компанія розглядає формат EREV (електромобілів з подовжувачем запасу ходу). Фактично, він схожий на систему Nissan e-Power, адже бензиновий двигун працює лише як генератор для зарядки акумулятора, не приводячи колеса в рух.

Впровадження подібної установки дозволить суттєво збільшити запас ходу без втрати “електричного” характеру автомобіля. Поки Renault працює над новою платформою, поточний Megane E-Tech отримає оновлення інтер’єру та техніки. Замасковані прототипи вже помічено на тестах.

Ймовірно, разом із рестайлінгом з’явиться новий варіант із більшим акумулятором. Зараз Megane пропонує батарею на 60 кВт-год (до 459 км ходу), тоді як більший Scenic має 87 кВт-год і долає до 615 км.