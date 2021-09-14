11:00, 14 сентября 0

На автосалоне в Мюнхене CUPRA представила первый электромобиль и два концепт-кара, которые через несколько лет пойдут в серию.

Новый испанский бренд CUPRA, автосалон которого недавно открылся в Киеве, во время автошоу IAA Mobility распахнул двери для посетителей в самом центре Мюнхена. В старинном доме отныне будет находиться CUPRA City Garage, а рядом посетители выставки увидели футуристическую экспозицию в стиле этого эмоционального бренда.

Во время мероприятия генеральный директор CUPRA Уэйн Гриффитс сказал об электрическом наступлении бренда: "У нас есть амбиции стать полностью электрическим брендом до 2030 года. Мы запускаем CUPRA Born в этом году, CUPRA Tavascan выйдет в 2024 году. А радикальная интерпретация городского электромобиля CUPRA UrbanRebel станет серийной в 2025 году".

Новый испанский бренд CUPRA стал чрезвычайно популярным во всем мире. Ведь CUPRA представлена ​​не только в Европе (и в Украине, в том числе), но даже в Мексике, Израиле и Турции. С момента запуска три года назад было продано более 100 тысяч машин, причем Formentor покупали в двух случаях из трех. Бренд также превысил свою первоначальную цель достичь оборота в 1 миллиард евро в 2021 году.

Кстати читайте репортаж из Мюнхенского автошоу

CUPRA Born

Представленную в Мюнхене первую электрическую серийную модель CUPRA Born уже начали выпускать на заводе Цвикау в Германии. CUPRA Born доказывает, что электромобиль может иметь захватывающий дизайн, эмоциональный опыт вождения и безумное ускорение.

Born будет доступен с двигателями мощностью 150 или 204 л.с., последний благодаря функции e-Boost1 может увеличить выходную мощность до 231 л.с. К городским 50 км в час автомобиль разгоняется всего за 2,6 с, а от 0 до 100 км/ч – всего за 6,6 с. У электромобиля спортивная подвеска, острый руль и быстрая зарядка – с помощью 125 кВт чарджера он за 7 минут забирает энергии на 100 км пути.

CUPRA Tavascan Extreme E

Полностью электрический внедорожный гоночный автомобиль CUPRA Tavascan Extreme E будет участвовать в гонках по бездорожью Extreme E. Кроме того, его дизайн намекает на будущий серийный CUPRA Tavascan, который станет второй электрической моделью бренда в 2024 году.

В концепте CUPRA Tavascan Extreme E интегрирован дизайн, в котором чувствуется ДНК CUPRA и целостный подход к использованию природных материалов – например, элементы кузова изготовлены из льняных волокон. А некоторые детали напечатаны на 3-D принтере, поэтому их легко воспроизвести за короткое время.

Концепт CUPRA Tavascan Extreme E оснащен аккумулятором на 54 кВт*ч, расположенным за кабиной, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4 секунды.

CUPRA UrbanRebel

Одна из самых радикальных интерпретаций городского электромобиля – CUPRA UrbanRebel. Она выглядит так, словно пришла из виртуального мира, однако станет вполне реальной уже в 2025 году.

Гонки – основа ДНК компании CUPRA, поэтому компания даже городской электромобиль видит как спортивный, со смелым и резким дизайном.

Каждая контурная линия и скульптурная поверхность в дизайне реализована с помощью ливреи, созданной из кинетических частиц. Поэтому когда автомобиль движется, он переливается на ходу и меняет цвет различных кузовных деталей.

CUPRA UrbanRebel выдает непрерывную мощность 250 кВт, а на пике – 320 кВт. Он может разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 3,2 секунды.