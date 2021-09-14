11:00, 14 вересня 0

На автосалоні в Мюнхені CUPRA представила перший електромобіль та два концепт-кари, які через кілька років підуть у серію.

Новий іспанський бренд CUPRA, автосалон якого нещодавно відкрився у Києві, під час автошоу IAA Mobility розкрив двері для відвідувачів у самому центрі Мюнхена. В старовинному будинку відтепер буде знаходитись CUPRA City Garage, а поряд відвідувачі виставки побачили футуристичну експозицію у стилі цього емоційного бренду.

Під час заходу генеральний директор CUPRA Вейн Гріффітс сказав про електричний наступ бренду: "Ми маємо амбіції стати повністю електричним брендом до 2030 року. Ми запускаємо CUPRA Born цього року, CUPRA Tavascan вийде у 2024 році. А радикальна інтерпретація міського електромобіля CUPRA UrbanRebel стане серійною у 2025 році".

Новий іспанський бренд CUPRA став надзвичайно популярним у всьому світі. Адже CUPRA представлена не лише в Європі (і в Україні в тому числі), але навіть у Мексиці, Ізраїлі та Туреччині. З моменту запуску три роки тому було продано більше 100 тисяч машин, причому Formentor купували в двох випадках з трьох. Бренд також перевищив свою початкову мету досягти обороту в 1 мільярд євро в 2021 році.

До речі читайте репортаж з Мюнхенського автошоу

CUPRA Born

Представлену в Мюнхені першу електричну серійну модель CUPRA Born вже почали випускати на заводі Цвікау в Німеччині. CUPRA Born доводить, що електромобіль може мати захопливий дизайн, емоційний досвід водіння та шалене прискорення.

Born буде доступний з двигунами потужністю 150 чи 204 к.с., останній завдяки функції e-Boost1 може збільшити вихідну потужність до 231 к.с. До міських 50 км на год авто розганяється всього за 2,6 с, а від 0 до 100 км/год – лише за 6,6 с. У електромобіля спортивна підвіска, гостре кермо та швидка зарядка – за допомогою 125 кВт чарджеру він за 7 хвилин забирає енергії на 100 км шляху.

CUPRA Tavascan Extreme E

Повністю електричний позашляховий гоночний автомобіль CUPRA Tavascan Extreme E братиме участь у перегонах бездоріжжям Extreme E. Окрім того, його дизайн натякає на майбутній серійний CUPRA Tavascan, який стане другою електричною моделлю бренду у 2024 році.

У концепті CUPRA Tavascan Extreme E інтегровано дизайн, в якому відчувається ДНК CUPRA та цілісний підхід до використання природних матеріалів – наприклад, елементи кузова виготовлені з лляних волокон. А деякі деталі надруковані на 3-D принтері, тож їх легко відтворити за короткий час.

Концепт CUPRA Tavascan Extreme E оснащений акумулятором на 54 кВт-год, розміщеним за кабіною, розгін від 0 до 100 км/год займає 4 секунди.

CUPRA UrbanRebel

Одна з найбільш радикальних інтерпретацій міського електромобіля – CUPRA UrbanRebel. Вона виглядає так, немов прийшла з віртуального світу, однак стане цілком реальною вже у 2025 році.

Перегони - основа ДНК компанії CUPRA, тому компанія навіть міський електромобіль бачить як спортивний, зі сміливим та різким дизайном.

Кожна контурна лінія та скульптурна поверхня в дизайні реалізована за допомогою лівреї, створеної з кінетичних частинок. Тому коли автомобіль рухається, він переливається на ходу та змінює колір різних кузовних деталей.

CUPRA UrbanRebel видає безперервну потужність 250 кВт, а на піку – 320 кВт. Він може розганятися від нуля до 100 км/год всього за 3,2 секунди.